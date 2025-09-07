L'abans del primer dia d'escola: "Reunions, debats. muntar aules..."

Hi ha una idea erròniament concebuda que diu que els professors i les professores tenen més de dos mesos de vacances durant tot l’estiu, i que just aterren per l’inici del curs escolar. Amb una capbussada ràpida en qualsevol centre educatiu aquests dies, és fàcil albirar que l’escola treu fum des de fa dies, i és més, ja temps que carbura.
L’escola d’educació infantil i primària Bisbat d’Ègara va obrir aquest divendres les seves portes en exclusiva al Diari de Terrassa per mostrar el funcionament d’un centre durant els dies previs a l’inici del curs. “Com ho teniu la setmana que ve per fer una entrevista i parlar de com ha anat l’estiu?”, se sentia des de secretaria, com una mostra evident que ja és tot en marxa. Un parell de mestres comentaven que “aquesta setmana han estat dies de desembalar caixes”. Els passadissos lluïen plens de docents amunt i avall vetllant per a tenir-ho tot llest.
L’equip directiu de l’escola funciona des del 25 d’agost, però el nou curs es prepara des de l’1 de juliol. “Hi ha mestres, no tots evidentment, però sí uns quants que funcionen fins a la primera o la segona setmana de juliol, un cop acabat el curs”, apunta la directora Pepi Alcalde. Aquells van ser dies de recollir i deixar les classes en condicions, imprimir fotocòpies i iniciar les primeres planificacions del curs.
La darrera setmana d’agost és per a establir el calendari dels dies previs a l’inici del curs amb “tot de reunions, tot de debats pedagògics, muntar les aules... Tot planificat abans del primer claustre inicial de professors”, afegeix Alcalde. En aquest moment ja comencen a sortir les primeres informacions sobre entrades a l’escola, excursions, portes obertes, acollida... I, per descomptat, presentació dels nous docents.
Enguany, el Bisbat d’Ègara ha incorporat més d’una desena de professors. “S’ha de fer un bon acompanyament, requereix molta feina per part de l’equip directiu i de coordinació perquè estiguin ben acollits”, hi afegeix la cap d’estudis Vanessa Lucas. Les cares noves s’uneixen a les ja conegudes per conformar, en el cas del Bisbat d’Ègara, un equip docent de 54 professors. Tots ells, per mesurar-se en el bon sentit de la paraula als 650 alumnes amb els quals comptarà l’escola aquest curs.
Durant la jornada d’ahir es va donar l’empenta preparatòria final abans de l’inici del curs, amb l’últim claustre de professors. La directora Pepi Alcalde, acompanyada de la cap d’estudis Vanessa Lucas i la secretària Mar Valverde, es van encarregar d’informar sobre últims detalls: l’actualització de normes de funcionament del centre o les avaluacions inicials. Sempre amb la premissa que es tracten de planificacions inicials, subjectes a modificacions que poden donar-se durant el curs. També es va informar sobre projectes engrescadors per a l’escola com el programa RecercAULA, per promoure la cultura de l’aprenentatge entre iguals mitjançant la metodologia de recerca acció; o l’Erasmus d’enguany, on l’escola acollirà infants i mestres de Lituània.
L’escola ja ho té tot a punt. Dilluns, quan els infants travessin de nou les portes del Bisbat d’Ègara, trobaran no només aules ordenades i material preparat, sinó també un equip docent que fa setmanes que hi treballa perquè l’arrencada del curs sigui tan fluida com engrescadora.