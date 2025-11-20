LaFACT impulsa el català i l'empoderament de les dones amb dos nous projectes intergeneracionals

LaFACT reforça el seu compromís amb la inclusió i la cohesió social amb el llançament de dos nous projectes intergeneracionals que combinen l’aprenentatge, l’acompanyament i la participació comunitària. Es tracta de "El català no té edat" i "Enfortint Dones Sàvies", dues activitats que busquen fomentar la pràctica del català, enfortir els vincles entre generacions i potenciar l’empoderament femení.
Ambdues iniciatives s’impulsen des de LaFACT Zona 60, el programa destinat a promoure l’envelliment actiu i el desenvolupament social de les persones de més de 60 anys, ajudant-les a mantenir un paper actiu en la societat i a ampliar les seves habilitats socials.
El projecte "El català no té edat" promou trobades setmanals a la Biblioteca Central entre joves de l’Institut Montserrat Roig, participants de LaFACT Zona 60 i voluntaris del Consorci per a la Normalització Lingüística. L’objectiu principal és facilitar espais de conversa en català, intercanviar vivències i afavorir la creació de vincles significatius entre generacions.
Paral·lelament, "Enfortint Dones Sàvies" es presenta com un espai de trobada intergeneracional per a dones joves i dones de més edat, també en col·laboració amb l’Institut Montserrat Roig. El projecte vol reforçar la transmissió de coneixement, la sororitat i una mirada més inclusiva i empàtica, tot reconeixent el paper essencial de les dones en la comunitat i promovent el seu creixement personal i col·lectiu.
"Aquests projectes ens permeten connectar generacions, compartir històries i fer créixer el teixit social des del vincle i la proximitat", afirma Laura Caravaca, directora de LaFACT Zona 60.
LaFACT destaca que nombrosos estudis avalen els beneficis de les iniciatives intergeneracionals, tant en la reducció de la solitud no desitjada com en la millora de la qualitat de vida i la cohesió social. Per això, consideren aquests nous projectes una aposta estratègica per fomentar l’envelliment actiu, la igualtat de gènere i la participació comunitària.