Miki Nuñez, sobre La Marató: "Vaig acceptar presentar-la just abans que morís el meu avi"

L'artista terrassenc Miki Núñez ha explicat que la mort recent del seu avi, que patia Alzheimer, ha fet que la seva participació a La Marató de 3Cat tingui un significat especialment personal. "Vaig acceptar presentar La Marató just abans que morís", ha revelat en una conversa publicada per 3Cat en què també han participat els altres dos presentadors de l'edició d'aquest any, Raquel Sans i Roger Escapa.
Núñez ha relatat que, quan va acceptar la proposta, tenia l'esperança de poder compartir la notícia amb el seu avi i que aquest pogués arribar a recordar-la. "En el meu interior pensava que algun dia l'hi podria explicar, que es recordaria d'alguna cosa i que la família n'estaria orgullosa", ha explicat. Tot i que finalment no ho ha pogut viure amb ell, el cantant considera que participar en el programa és una manera d'honrar-lo: "Ell ja no hi és, no ho podrà veure, ni viure-ho, però que jo hi sigui és el millor homenatge que li puc fer".
El terrassenc també ha reconegut que li "fa respecte" afrontar les 22 hores d'emissió del programa. "És un repte enorme, però vull demostrar que soc capaç de fer-ho bé. Em ve molt de gust!", ha assegurat. Serà el seu debut al capdavant de la cita solidària, després d'haver conduït formats televisius com 'Eufòria' i 'Zenit', a més de presentar les campanades.
Mentre que Escapa conduirà la programació radiofònica, Núñez presentarà l'emissió de TV3 juntament amb Sans. Tots dos han compartit recentment l'experiència de 'La travessa', una experiència que, segons el cantant, els ha permès establir una bona complicitat. "No ens coneixíem prèviament, però tot el que hem viscut allà ens ha connectat molt. Ens entenem amb la mirada", ha confessat.
Una edició dedicada a les malalties neurodegeneratives
La 35a edició de La Marató se celebrarà el diumenge 13 de desembre i estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars, patologies que afecten prop de 300.000 persones a Catalunya.
El programa televisiu combinarà testimonis de persones afectades i familiars, divulgació científica i actuacions musicals per recaptar fons destinats a la recerca. Una part de l'emissió també es farà des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa.