Els Castellers de Terrassa fan el cinquè 5d7 de la temporada a Sant Gervasi

Els Castellers de Terrassa van participar diumenge 15 de juny en la Festa Major del barri de Sant Gervasi de Barcelona, una de les cites clau de la temporada per a les colles amfitriones, on van completar el cinquè 5d7 de l’any. A poques setmanes de la Festa Major de Terrassa, hi van actuar acompanyats dels Castellers de Sarrià i la Colla Castellera Jove de Barcelona, confirmant la seva voluntat de mantenir el nivell.

Va ser una actuació plàcida, pensada per rodar castellers a tots els nivells. En primera ronda, els terrassencs van descarregar el cinquè 5d7 de la temporada, el tercer fora de casa, que es va complicar lleugerament en la descarregada, però es va completar amb èxit.

A la segona ronda, van optar pel 4d7 amb pilar, una estructura que demostra seguretat i solidesa cada cop que s’executa; permetent en aquesta ocasió recuperar un segon del pilar, tornant a entrar l’aixecador.

A la tercera ronda, i amb bones sensacions, es va completar un 4d7 sòlid, que no va perdre ni la quadratura ni les mides. Va servir per treballar l’encaix dels pisos superiors, donar rotació als integrants de l’estructura i fer proves a la pinya.

Per cloure la diada, es va alçar un pilar de 5, amb l’objectiu d’afiançar l’estructura i amb la mirada posada en repetir-lo, o fins i tot acompanyar-lo d’altres, en les properes actuacions.

Actuació dels Castellers de Terrassa a Sant Gervasi

Castellers de Terrassa

Agermanament amb les falles del Pirineu

La propera cita serà per Sant Joan, quan els Castellers de Terrassa actuaran al Pont de Suert, com ja és habitual. Enguany es compleixen deu anys de la unió de dos Patrimonis de la Humanitat: les falles i els castells.