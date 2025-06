Mútua tanca el 2024 amb uns ingressos totals de 428 milions

Mútua de Terrassa ha tancat el 2024 amb un volum consolidat d’ingressos de 428 milions d’euros entre totes les entitats vinculades, fet que representa un creixement del 5,1 % respecte de l’any 2023. El resultat de l’exercici després d’impostos és d’1,7 milions i el patrimoni net se situa en 185 milions. Així s'ha fet públic aquest dimarts en l’assemblea general ordinària on s'han aprovat els comptes relatius al passat exercici i s'ha donat a conèixer les últimes dades de l’activitat assistencial i sociosanitària.

L’activitat asseguradora MútuaTerrassa ha registrat un creixement del 6,7%, impulsat pel bon comportament del ram d’assistència sanitària, que ha augmentat un 8,9% respecte al 2023, superant el creixement mitjà del sector (7,4%). La ràtio de solvència se situa per sobre del 600%.

La Fundació Assistencial ha mantingut l’acompliment dels objectius fixats pel Servei Català de Salut i ha rebut reconeixements, com els premis Top Value, IQVIA i Best Spanish Hospitals. Entre les novetats destacades que s'han valorat en l’assemblea, hi ha les primeres cirurgies bariàtriques amb la plataforma robòtica Hugo Ras a tot l’Estat i iniciatives per millorar l’experiència dels pacients, com el programa Gospital o Domum.

Pel que fa Àptima Centre Clínic ha crescut un 6,5% respecte al 2023, un augment atribuïble a la incorporació de la Policlínica Treton al grup, juntament amb la posada en marxa d’una nova ressonància magnètica a Terrassa, així com altres novetats en la cartera de serveis. En l’àmbit de la dependència, la Fundació Vallparadís ha obert un nou centre per a persones grans a Badalona, Casa Badina; i manté les línies d’acció que ha permès incrementar les acreditacions “Libera Care”. D’Axioma Solucions, cal destacar que per primera vegada ofereix serveis a centres de les quatre demarcacions catalanes, amb una facturació d’un 6,8% més respecte l’any anterior.

Mútua Terrassa ha iniciat el desplegament del segon Pla d’Acció Climàtica, amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat. Actualment, compta amb més de 5.000 professionals.