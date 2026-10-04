Saps on és... un autor aixoplugat en un hexàgon?

En el decurs de tot el recorregut que s’ha fet a aquest espai, recordant tota classe de monuments, escultures i altres manifestacions artístiques o similars, de vegades s’han pogut analitzar algunes mostres més aviat austeres i sense una informació addicional i, en algunes poques, com és en el cas d’avui, d’altres amb elements dobles. És a dir, peça i explicació. Desglossat, en aquesta ocasió, amb escultura i placa commemorativa.
Per trobar a les protagonistes, cal anar cap a un passatge dedicat a un músic de relació estreta amb aquesta ciutat, Tete Montoliu. Allà es troba en el seu hàbitat una escultura, cerclada per una forma hexagonal, una altra peça de sis costats i sis angles, amb un rostre esculpit al mig.
És el de Joaquim Marinel·lo Bosch (Terrassa, 15 d’octubre de 1838 - Terrassa, 23 de desembre de 1903) va ser un escriptor, poeta, actor còmic i, també alcalde d’aquesta ciutat en dos períodes distints.
Fundador i president
A més de tot això, també va el ser el primer president i fundador de l’Ateneu Terrassenc, l’any 1879, i va ser aquesta entitat qui va advocar per la col·locació d’aquest homenatge. L’any 2013 es va procedir a inaugurar aquesta doble presència, escultura, obra de l’escultor Pere Puntí, i placa commemorativa, que recorda la figura de Marinel·lo Bosch i el defineix com a “polític republicà federal”, com a “literat” i, també, com un defensor “de la llibertat, la igualtat, la solidaritat i la fraternitat”. Es troba “en un dels murs de la Jazz Cava, edifici va ser acollir la primera seu de l’Ateneu”, com s’explica a la pàgina web oficial de l’Ajuntament.