Els Gegants Vells de Terrassa, protagonistes a les Festes Decennals de la Serra de Montblanc

Cap de setmana d'emoció, tradició i molt d'orgull per a la cultura popular de la nostra ciutat. Els Gegants Vells de Terrassa, en Robesa i la Pepona, han viatjat aquest diumenge, 6 de setembre, fins a la Conca de Barberà per participar en les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, una de les cites festives més solemnes i excepcionals de Catalunya, ja que només s'organitza una vegada cada deu anys.
La comitiva egarenca va ser la gran protagonista de "La Convidada dels Veguers'", l'acte en què els Amics dels Gegants de Montblanc reben una colla convidada d'honor. La trobada va arrancar a les sis de la tarda a la plaça de Sant Miquel, on els amfitrions, els Gegants Els Veguers, van donar la benvinguda a la delegació terrassenca abans d'iniciar una cercavila conjunta pel bell mig del nucli històric montblanquí.
Un dels moments més esperats de la jornada es va viure a l'església de Santa Maria, on els Gegants Vells de Terrassa van oferir els seus balls solemnes dins del programa extraordinari de les Festes de la Serra. Posteriorment, el recorregut va baixar fins a la plaça Major per fer-hi les darreres danses davant del públic.
Abans del comiat final, l'Ajuntament de Montblanc va oferir una recepció institucional als representants de la ciutat en agraïment per la seva participació en aquesta efemèride tan especial. Un darrera cercavila de comiat va posar el punt final a una trobada que reforça el prestigi de la imatgeria festiva terrassenca arreu del país.