FOTOS | Llenties i pa amb tomàquet

Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de setembre de 2026 a les 18:13

 El concurs fotogràfic del Diari de Terrassa continua en marxa. Aquest dilluns us presentem unes llenties de Lanzarote, un pa amb tomàquet amb pernil de Talamanca, un cornet de tàrtar de Palafrugell i un imprescindible: un frànkfurt del Vallès.

Irina Espriu
  • Corneto de tàrtar a Palafrugell -
Judith Iriarte
  • Patates amb “mojo”, llenties amb “gofio” i croquetes variades a Haría (Lanzarote) -
Raül Muñoz
  • Esmorzar amb vistes a Grandvalira (Andorra) -
Narcís Serrat
  • Pa amb tomàquet i pernil a Talamanca -
Xavi Salvador
  • Frankfurt del Vallès amb viandox i dàkar a Terrassa -
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