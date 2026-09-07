El concurs fotogràfic del Diari de Terrassa continua en marxa. Aquest dilluns us presentem unes llenties de Lanzarote, un pa amb tomàquet amb pernil de Talamanca, un cornet de tàrtar de Palafrugell i un imprescindible: un frànkfurt del Vallès.
FOTOS | Llenties i pa amb tomàquet
Terrassa
ARA A PORTADA
- Jordi Guillem
- Redactor a Diari de Terrassa
Publicat el 07 de setembre de 2026 a les 18:13
- Corneto de tàrtar a Palafrugell -
- Irina Espriu
- Patates amb “mojo”, llenties amb “gofio” i croquetes variades a Haría (Lanzarote) -
- Judith Iriarte
- Esmorzar amb vistes a Grandvalira (Andorra) -
- Raül Muñoz
- Pa amb tomàquet i pernil a Talamanca -
- Narcís Serrat
- Frankfurt del Vallès amb viandox i dàkar a Terrassa -
- Xavi Salvador
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