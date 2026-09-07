Terrassa es reuneix amb la ministra d'Habitatge a Madrid

L’Ajuntament de Terrassa ha estat present aquest dilluns, 7 de setembre, a Madrid a l’acte institucional "Más vivienda pública, más vivienda asequible", representat per Lluïsa Melgares. La trobada, presidida pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i amb la participació de la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reunit representants municipals d'arreu de l'Estat per analitzar l'impuls de les polítiques públiques d'habitatge social.
En el marc de la jornada s'ha presentat "El portal de Casa 47", una nova plataforma digital estatal concebuda per facilitar l’accés de la ciutadania a l’oferta d’habitatge públic i assequible. Durant l'esdeveniment, s'ha subratllat la necessitat d'establir una col·laboració directa amb els ens locals per identificar oportunitats al territori, promoure noves promocions i augmentar el parc residencial disponible.
Paral·lelament, la representació terrassenca ha traslladat a la ministra el balanç de les actuacions impulsades al municipi en matèria d'habitatge social. Durant la reunió, Melgares ha defensat el paper central de les administracions locals en aquest àmbit i ha afirmat la importància que els ajuntaments participin de manera activa en la gestió d'aquests recursos per adaptar-los a les realitats territorials.