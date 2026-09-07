Àlex Marteen, nova participant de "Drag Race España": "Genero confusió, que és el meu objectiu"

La sisena edició de "Drag Race España" tindrà accent egarenc. Aquest diumenge, 6 de setembre, s'ha desvetllat el "Meet the Queens" a la plataforma Atresplayer, on s'ha conegut la identitat de les 12 estrelles que competiran per la corona. Entre les participants destaca l'artista Àlex Marteen, que ha irromput amb força en el concurs assegurant ser "la cap de la temporada 6".
En el seu vídeo de presentació, Marteen, terrassenca i capgròs de l'any de 2024, ha deixat molt clara la seva proposta artística i la seva declaració d'intencions des del primer minut. "A mi m'encanta que en el meu "drag" hi hagi coses que es llegeixin com a masculines, coses que es llegeixin com a femenines i coses que es llegeixin com a fantasia absoluta", ha explicat. Amb aquesta barreja d'estils i trencant motlles, l'artista busca impactar directament en l'espectador: "Sí, genero confusió, que és el meu objectiu".
Àlex Marteen haurà de posar a prova les seves dotes de costura, actuació i improvisació compartint taller amb Alma DeSoul, Buba Anorex, Coco Luna, Joan Chevalier, Kim Miller, Liak, Liz Dust, Maitetxu Mia, Marcus Massalami, Sorny i Vanessa Artiles. Es tracta d'una de les edicions més diverses i inèdites de la franquícia, que per primera vegada comptarà amb la presència d'un drag king, una participant del País Basc i la primera "drag" de plataformes d'estil canari que no és de les illes.
La nova temporada del xou, que tornarà a estar presentat per Supremme de Luxe juntament amb Javier Calvo, Javier Ambrossi i Ana Locking al jurat, s'estrenarà a Atresplayer el pròxim diumenge 27 de setembre.