L'asfaltatge avança amb noves obres al vial sud de l'avinguda del Vallès i a la plaça de la Sardana

L'Ajuntament de Terrassa començarà aquest dimarts, 7 de juliol, dues obres de renovació del paviment a l'avinguda del Vallès i a la plaça de la Sardana. Aquestes intervencions, juntament amb altres de previstes pròximament a l'avinguda de Barcelona i als carrers Bernat de l'Om, Atlàntida i Àngel Guimerà, assoleixen un pressupost total de prop d'un milió d'euros.
La primera de les actuacions es concentrarà al vial sud de l'avinguda del Vallès, concretament en el tram comprès entre el carrer d'Alemanya i el pont d'Extremadura. Les obres formen part d'un projecte per millorar l'accés a diversos polígons industrials de la ciutat i tenen un pressupost d'adjudicació de 497.182,40 euros.
Més enllà de renovar la capa asfàltica deteriorada, l'actuació inclourà el canvi d'embornals i tapes de clavegueram, així com el repintat de la senyalització horitzontal per afavorir la fluïdesa i la seguretat del trànsit. Aquesta és la segona fase de millora de l'asfaltat en aquesta via, després que l'any 2025 el consistori executés una primera intervenció al vial nord. Els treballs tindran una durada aproximada d'entre dues i tres setmanes.
Per tal de reduir l'impacte en la mobilitat, les tasques es portaran a terme en horari nocturn, de les 21 fins a les 6 hores. En aquesta franja s'haurà de tallar el trànsit, de manera que es recomana als vehicles que circulin en direcció sud per l'avinguda del Vallès que utilitzin el vial oest de la riera de les Arenes.
El mateix dimarts 7 arrencarà també la millora de la plaça de la Sardana, al barri del Pla del Bon Aire, amb un termini d'execució de gairebé tres setmanes. Durant les dues primeres es faran tasques de canalització de la xarxa d'aigua potable i a la tercera setmana s'abordarà la millora del paviment asfàltic.
El projecte s'emmarca en un lot d'obres valorat en 480.055,69 euros. L'obra comportarà diverses afectacions en el recorregut i les parades de les línies d'autobús urbà cinc, 5 i 7, que s'aplicaran en tres etapes entre el 7 i el 22 de juliol.
Entre el 7 i el 12 de juliol quedaran anul·lades les parades de la plaça de la Sardana, del carrer d'Arenys de Mar i la del Pla del Bon Aire, al carrer de Mataró. Els vehicles de les línies 5 i 7 es desviaran pel carrer de Vacarisses fins a la plaça de la Sardana, i els de la línia 6 seguiran cap a la carretera de Matadepera.
En aquesta primera fase s'habilitaran parades provisionals al carrer de Vacarisses i a la cruïlla del carrer de Sabadell. Posteriorment, del 13 al 19 de juliol, les línies 5 i 7 continuaran circulant pel carrer de Vacarisses dirigint-se cap a la parada de Nacions Unides, mentre que la línia 6 passarà pel carrer d'Arenys de Mar i s'aturarà a la plaça de la Sardana.
Finalment, del 20 al 22 de juliol, les tres línies afectades aniran pel carrer de Vacarisses i es dirigiran a la parada de Nacions Unides del mateix carrer, tot i que la línia 6 recuperarà el seu recorregut habitual per la carretera de Matadepera després de circular per l'avinguda de Béjar.