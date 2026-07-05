Martí Lloveras, economista i escriptor: “La cercavila em permet imaginar personatges”

Martí Lloveras reivindica la Festa Major com una oportunitat per redescobrir el patrimoni terrassenc i la història local. “Una de les coses que trobo més interessants són les visites guiades a llocs emblemàtics de la ciutat: la Casa del Poble, el Sanatori, la Seu d’Ègara... Són coses que ens serveixen per recuperar la història de la nostra ciutat i moltes vegades els mateixos terrassencs no les coneixem. Per tant, les recomano per a tots els públics”, assegura l’economista i escriptor.
També reserva un espai per a alguns dels actes més tradicionals del programa, que, en el seu cas, tenen una inspiració afegida. “M’agrada veure l’elecció del Capgròs de l’Any i la cercavila, perquè em permet descobrir i imaginar personatges que després em poden servir per fer obres de ficció. Ho trobo súper interessant”, explica.
Pel que fa al seu itinerari d’enguany, té molt clar quin acte no pensa perdre’s. “Claríssimament, aniré a la migdiada popular, perquè és un acte que te’l permeten fer a casa teva i no penso faltar-hi ni broma”, comenta amb humor. Més tard, també assistirà al concert de diumenge a Vallparadís, patrocinat per MútuaTerrassa, una cita que, admet, té un component personal perquè forma part de la junta de l’entitat. “És obligat anar-hi”, afirma.
Entre les seves recomanacions musicals també hi ha l’Espai Ventalló, on dissabte actuaran The Pains of Being Pure at Heart i Triángulo de Amor Bizarro. “Són dos grups molt interessants”, conclou.