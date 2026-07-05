Els castells de gamma extra no falten a la cita de la Diada de Festa Major

Construccions de gamma extra han aparegut una vegada més a la Diada de Festa Major de Terrassa. Les colles locals, Minyons de Terrassa, impecables en la seva actuació, i Castellers de Terrassa, que no han pogut amb el 4 de 8, han compartit la jornada amb la participació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han intervingut com a colla convidada. Com ja és costum, la diada ha arribat a la seva fi amb les colles locals fent un pilar al balcó de l’Ajuntament.
Les tres colles han entrat al raval de Montserrat amb els típics pilars caminant. Els primers a actuar han sigut els Castellers de Terrassa, que han completat amb èxit un 2 de 7. Els Minyons han aconseguit descarregar un 4 de 9 amb folre, el primer de la temporada. Els convidats, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, han descarregat un 3 de 9 amb folre.
La segona tanda l'han iniciat els Castellers, que no han pogut carregar un 4 de 8 que, per precaució, han deixat córrer. En el segon intent i poc abans de carregar-lo, la construcció ha caigut sense cap ensurt remarcable entre els seus integrants. Els Minyons, en aquesta segona volta, han completat a la perfecció un ambiciós 2 de 9 amb folre i manilles, un castell que van estrenar el 21 de novembre de 1993 en una diada històrica per a aquesta colla. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, per la seva banda, ha descarregat un 4 de 9 amb folre.
La tercera ronda l'han encetat els Minyons, que han apostat per un 3 de 9 amb folre que han descarregat per cinquena vegada aquesta temporada. Els Castellers han optat per un 7 de 7 que tenen totalment apamat i l'han completat sense dificultats. La colla de Valls han acabat aquesta tanda amb un 4 de 8 amb agulla. Posteriorment, els Castellers han fet un 3 de 7 aixecat per sota amb solvència, per reemplaçar a la seva actuació el 4 de 8 que no han pogut executar abans. La Diada Castellera s'ha coronat amb els pilars de mèrit per part de Minyons i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, totes dues amb un de 7 amb folre.