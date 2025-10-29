L’atenció a dones amb esquizofrènia, a la tercera Jornada d’Atenció Personalitzada en Salut Mental de MútuaTerrassa

La direcció assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha organitzat per al divendres 31 d’octubre la tercera Jornada d’Atenció Personalitzada en Salut Mental, que enguany se centrarà en l’atenció a dones amb esquizofrènia. L’acte se celebrarà a partir de les 8.30 hores a l’edifici docent de MútuaTerrassa i serà inaugurat per José Antonio Monreal, director assistencial de l’Àmbit de Salut Mental i director de Docència de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT).
La jornada s’obrirà amb una sessió plenària moderada per Monreal, en què Fabrice Duval, psiquiatra del Centre Hospitalier de Rouffach (França), abordarà els efectes de la rTMS sobre la desregulació dels eixos corticotropo i tiroideo (HPA i HPT) en pacients amb depressió major farmacoresistent.
Tot seguit, es durà a terme un simposi sobre l’atenció a la diversitat cultural i religiosa en salut mental, amb la participació de Genís Fucho i Jesús Cobo, tots dos psiquiatres de l’Hospital Universitari Parc Taulí, que parlaran respectivament sobre atenció a la diversitat religiosa i interculturalitat en dones amb trastorn mental. La sessió serà moderada per Yolanda Osorio, psiquiatra del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
El programa continuarà amb un segon simposi, dedicat a les intervencions especialitzades en dones amb esquizofrènia, moderat per Mentxu Natividad, cap del Servei de Salut Mental d’Adults de la FAMT. Hi intervindran Manel Recasens, metge d’Atenció Primària, que parlarà sobre factors de risc cardiovascular i salut física en el trastorn mental; Eduard Izquierdo, que tractarà l’exercici físic i la salut mental; i Ariadna Balagué, que presentarà una ponència sobre l’espai terapèutic comunitari per a dones amb esquizofrènia.
La jornada comptarà també amb una nova sessió plenària, moderada per Alexandre González-Rodríguez, coordinador dels Centres de Salut Mental d’Adults de la FAMT, en què el Dr. Rafael Penadés, psicòleg clínic de l’Hospital Clínic de Barcelona, aprofundirà en la salut cognitiva de les dones amb esquizofrènia.
L’acte de cloenda anirà a càrrec de David Ferrandis, director executiu del Sector Sanitari Vallès Occidental Oest del CatSalut, i de Monreal.
Aquesta tercera edició segueix la línia de les jornades anteriors, dedicades a les noves oportunitats terapèutiques en el tractament de pacients amb esquizofrènia i trastorns relacionats i al binomi salut mental i dona. La direcció científica torna a anar a càrrec de Monreal, Natividad i González-Rodríguez, consolidant aquesta cita com un espai de reflexió i actualització professional de referència en l’àmbit de la salut mental.