Una terrassenca porta l’esperit de Sant Jordi al cor de París: “Em feia molta pena no poder viure aquesta experiència”

La diada de Sant Jordi travessa fronteres i aquest any també es viurà en ple centre de París gràcies a la terrassenca Helena Martín, propietària de la cafeteria Cafe Cortado, situada al popular barri del Le Marais. Martín ha decidit col·locar una paradeta amb roses i llibres al centre de París per apropar la tradició catalana tant a la comunitat expatriada com al públic francès.
La idea, reconeix, pot semblar “una mica esbojarrada”, però neix d’una necessitat personal i col·lectiva. “Ja fa 13 anys que visc aquí i no puc venir sempre a Catalunya per Sant Jordi. Em feia molta pena no poder viure aquesta experiència, ni jo ni els catalans d’aquí”, explica Martín. Davant d’això, va decidir aprofitar el seu popular negoci cafeter i celebrar la diada amb roses vermelles i llibres.
Per fer-ho possible, ha establert una col·laboració amb la llibreria OFR Bookshop, també ubicada a Le Marais i especialitzada en publicacions de disseny. “Ens han fet una selecció on hi haurà també llibres en català”, detalla Martín, que destaca la voluntat de combinar cultura local i internacional en aquesta proposta. Un altre dels col·laboradors recurrents de Cortado, Damm, també hi participa, fet pel qual la paradeta oferirà, de retruc, la popular cervesa catalana.
La iniciativa va més enllà de la comunitat catalana i busca donar a conèixer Sant Jordi entre els parisencs. “L’objectiu era comunicar aquesta tradició que tenim a Catalunya. Hi ha gent que no la coneixia, però una vegada la descobreix, li sembla molt maca”, assegura. La difusió a través de les xarxes socials del Cafe Cortado ha estat clau: “La gent ho ha compartit moltíssim i hi ha interès per la tradició”. Per arribar a un públic més ampli, tota la comunicació s’ha adaptat també al francès i a l’anglès. “Expliquem què és Sant Jordi perquè la gent d’aquí ho entengui i ho pugui descobrir”, afegeix.
La paradeta s’instal·larà el dia 23 d’abril davant de la cafeteria, en horari de 9 del matí a 19 hores del vespre. “Tindrem una petita taula a l’exterior amb roses i una selecció de llibres. La idea és que la gent es passi, descobreixi la tradició i la pugui viure”, explica Martín. A més, l’espai es decorarà amb elements especials, com adhesius informatius sobre la diada.