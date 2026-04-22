Terrassa, escenari de la final catalana del concurs espacial CanSat

Terrassa es convertirà en el centre del talent científic jove amb la final catalana del concurs CanSat, impulsat per l’Agència Espacial Europea (ESA) i organitzat a Catalunya per l’Eseiaat de la UPC. La ciutat serà l’escenari, el proper 29 d’abril a les 16.30 hores (edifici TR5, al carrer Colom), de la presentació final dels projectes i el lliurament de premis.
El punt àlgid del concurs, però, serà el 25 d’abril a l’aeroport de Lleida-Alguaire, amb la jornada d’enlairament dels mini satèl·lits dissenyats pels estudiants. Dels més de 100 equips inscrits d’arreu del país, se n’han seleccionat 30 per participar en aquesta fase. D’aquests, 18 competiran oficialment amb el llançament dels seus CanSats dins de coets, previstos a les 11 hores, a les 12.30 i a les 14, mentre que la resta ho faran des d’una avioneta en un format no competitiu. En total, més de 150 alumnes d’ESO, Batxillerat i Formació Professional prendran part en l’activitat.
Durant tot el curs, els equips han treballat en el disseny i la construcció d’aquests petits satèl·lits, de la mida d’una llauna de refresc, equipats amb sensors i sistemes de telemetria. El repte va més enllà del simple llançament: els dispositius han de ser capaços de recollir dades com la temperatura o la pressió atmosfèrica i desenvolupar una missió científica pròpia, que després hauran d’analitzar i defensar davant d’un jurat.
El CanSat s’ha consolidat com un dels grans esdeveniments educatius en l’àmbit STEM a Catalunya, amb el suport de diverses institucions. L’equip guanyador de la final catalana representarà el territori a la fase estatal, amb l’objectiu d’arribar a la final europea prevista al juny. Entre els 18 centres finalistes hi ha presència egarenca amb l’equip de l’IES Terrassa, ITER Plèiades, així com instituts i escoles d’arreu del territori,