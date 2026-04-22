El CST premia les millors recerques dels seus residents

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha celebrat aquest matí la Jornada de Recerca de la Formació Sanitària Especialitzada 2026, una cita que ha posat en valor la qualitat i l’impacte clínic dels treballs elaborats pels seus residents. L’acte ha culminat amb el lliurament del XIV Premi de Recerca Matilde Ezquerra Lezcano, un dels principals reconeixements interns en aquest àmbit.
En aquesta edició s’han presentat 16 treballs, dels quals 15 han optat al premi. La cap d’estudis d’especialitats hospitalàries, Ester Cañadell, ha destacat el nivell dels projectes i ha subratllat que es tracta d’una recerca que neix “de la curiositat, l’esforç i la passió per generar coneixement útil” a partir de la pràctica assistencial diària. També ha posat en valor la implicació del jurat, tutors i equips docents, així com el suport de la Fundació Joan Costa i Roma.
La jornada s’ha estructurat en quatre taules moderades per professionals del centre, que han propiciat el debat entre els assistents. El director de l’Àrea del Coneixement, Miquel Aranda, ha tancat l’acte destacant que el nivell dels treballs “augmenta any rere any”.
El primer premi ha estat per Roberta Causa, resident de Medicina Interna, per un estudi sobre l’atenció a persones amb VIH i el seu risc vascular. El segon premi, compartit, ha reconegut el treball d’un equip d’infermeres residents en Salut Mental sobre un programa de psicoeducació per a dones amb antecedents de violència de gènere, i una recerca en Geriatria centrada en la individualització del tractament en pacients amb fractura de maluc.
Com a novetat, cinc treballs han estat seleccionats per rebre suport en la seva publicació científica, amb l’objectiu d’ampliar-ne l’impacte.