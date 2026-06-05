La cultura popular escalfa motors amb la tornada de ‘La Prèvia’ a la Taifa

Terrassa ja comença a respirar ambient de Festa Major. Abans que arribin els dies grans de juliol, la cultura popular de la ciutat té una cita imprescindible aquest dissabte, 6 de juny: arriba La Prèvia. L'esdeveniment, que celebra el seu segon any consecutiu, tindrà lloc a la plaça de la Torre del Palau, l'epicentre gestionat per l'espai la Taifa.
L'objectiu de la jornada és clar: fer pinya. Segons explica Jaume Maeso, un dels impulsors de la Taifa: "La Prèvia és una manera de fer caliu entre la cultura popular de Terrassa abans de les setmanes de caos prèvies a la Festa Major."
Sant Pere de la Farra, el pregoner d'enguany
La gran novetat d'aquesta edició serà la incorporació de la figura del Sant Pere de la Farra, que per primer cop serà l'encarregat de donar el pregó d'inici i d'acompanyar totes les colles durant el seu recorregut pel centre de la ciutat.
Tot i que l'organització busca mantenir un esperit espontani —"la gràcia és que sigui una cosa improvisada i que les colles que vulguin hi apareguin", apunta Maeso—, una gran part de les entitats egarenques ja han confirmat la seva assistència. Entre elles hi haurà els Minyons de Terrassa, els Geganters, l’Àliga, l’Esbart Egarenc i el Drac, entre d’altres.
Horaris i programació de la jornada
La celebració es dividirà en tres moments clau durant el vespre i la nit de dissabte:
21 hores – Sopar de germanor: El punt de trobada per a totes les colles i assistents de la ciutat.
22 hores – Pregó i inici de La Prèvia: Tot començarà amb el pregó de Sant Pere de la Farra i les actuacions de les colles de cultura popular. Seguidament, s'iniciarà una cercavila pels carrers del centre que, per primera vegada, estarà acompanyada pel ritme d'una xaranga.
Fins les 01 hores – Sessions de punxa-discos: La festa acabarà a la mateixa plaça de la Torre del Palau per tancar la nit amb música.
Què és la Taifa?
Per a aquells que encara no la coneguin, la Taifa és el cau particular de la cultura popular dins de la Festa Major de Terrassa. Es tracta d'un espai autogestionat ubicat a la plaça de la Torre del Palau que aquest any farà el seu quart any consecutiu oferint, durant la primera setmana de juliol, una alternativa per fer una copa, gaudir de música en directe, apropar-se a l'imaginari festiu (gegants, dracs...) o simplement viure la festa en un ambient més tranquil i familiar. La Prèvia de dissabte és només el tastet de tot el que està per venir.