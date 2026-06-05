L’EUIT gradua 145 nous professionals d’infermeria

L’EUIT Centre Universitari ha graduat 145 nous professionals d’infermeria. L'escola va celebrar dimecres l’acte de graduació de la 14a promoció del Grau en Infermeria a LaFACT – Factoria Cultural de Terrassa amb prop de 800 assistents.
La cerimònia va estar presidida pel tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitats i Transferència del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa, Joan Salvador. També hi van participar la directora de l’EUIT Centre Universitari, Meritxell Cucala; la representant de la presidenta de la Fundació per la Docència Sant Llàtzer, Montserrat Comellas, i el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Selva.
Durant els parlaments institucionals, els representants van destacar que la graduació simbolitza el final d’una etapa acadèmica exigent i l’inici d’un nou recorregut professional marcat pels reptes i les responsabilitats, però també les oportunitats de la professió infermera. Igualment, van remarcar la importància que té per al sistema sanitari la incorporació de nous professionals formats amb rigor, compromís i vocació de servei.
Els diferents intervinents van reconèixer l’esforç i la dedicació dels estudiants al llarg de la seva trajectòria formativa, així com la seva capacitat de creixement personal i professional. En aquest sentit, es va posar l’accent en la necessitat de comptar amb professionals competents, amb pensament crític i compromesos amb l’atenció i la cura de les persones.
Els discursos també van abordar els desafiaments actuals de la infermeria i la necessitat d’avançar cap a entorns laborals més saludables i amb un major reconeixement de la professió. Alhora, es va encoratjar els nous titulats a exercir la seva tasca amb responsabilitat i rigor.
Durant l’acte també es va reivindicar la contribució de l’EUIT i de la resta de centres universitaris de la ciutat a la consolidació del campus universitari de Terrassa, el segon més gran de Catalunya.
La cerimònia va concloure amb la imposició de bandes als 145 graduats i amb la lectura de dos discursos a càrrec de representants de la promoció. Posteriorment, familiars, amistats i membres de la comunitat acadèmica van compartir un refrigeri per celebrar la culminació d’aquesta etapa formativa.