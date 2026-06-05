Terrassa

Aquest és el programa de la festa major del barri de Les Arenes-La Grípia-Can Motllor

La celebració compta amb activitats durant tot el cap de setmana

  • Festa major de Les Arenes de 2025 -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juny de 2026 a les 16:11

La festa a les Arenes, Can Montllor i la Grípia ve marcada per una gran varietat d’activitats per a totes les edats i gèneres musicals que ompliran de vida el barri. Tot plegat es commemorarà en gran, sobretot a la plaça Federico García Lorca, que es convertirà en l’epicentre indiscutible de la celebració.
El programa d’activitats

Divendres, 5 de juny

Aquest divendres a les 17 hores, atraccions de fira. A les 19, cercaviles amb la batucada Desterrats que recorrerà diversos carrers del barri. A les 20 hores, pregó de festa major a càrrec de la Farmàcia les Arenes. 

La nit jove amb l’actuació de Mario Roca (21 hores) i la sessió musical de DJ Roberto Cuenda (mitjanit) tancaran la primera jornada.

Dissabte , 6 de juny

A les 10 hores, xocolatada a càrrec de Mutualitat, jocs infantils, pintacares i la cerca del tresor al casal cívic. De les 12 hores a les 17.30, festa de l’escuma i Holi, botifarrada popular (14 hores) i exhibició de sevillanes de Carmen (17.30). La jornada es completarà amb l’adorn de carrers, minidisco amb Domino Pizza (19 hores) i el concert nocturn de Toni Torres Band. 

Totes aquestes activitats tindran el mateix escenari: la plaça de Federico García Lorca.

Diumenge, 7 de juny

Una nova xocolatada popular, aquest cop a càrrec de Radio Star, obrirà la jornada a les 10 hores, seguida d’exhibició de hip hop amb Mireia. A les 11 hores, actuació infantil amb Mimonda, passeig pels carrers adornats, vermut (13 hores) i paella popular (14 hores). Per acabar la festa, més hip hop, coreografies amb Juan, el cor rociero Veus del Camí i fi de festa amb La Jove de Sant Llorenç a les 21 hores.
 

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