Aquestes són les activitats programades per a la festa major del barri de La Maurina

L’escenari condicionat per a l’ocasió al carrer de Santa Maria de Mazzarel·lo esdevindrà el centre neuràlgic dels tres dies de la festa major de la Maurina.
El programa d’activitats
Divendres, 5 de juny
A les 16.30 hores, arrencarà la celebració amb la inauguració de la Festa Major, que inclourà una plantada d’arbre i la lectura del pregó a càrrec de l’alumnat de les Salesianes. Tot seguit, a les 17 hores, el pati de la mateixa escola acollirà un torneig de futbol 5 per a infants. La tarda continuarà amb l’Escape Room de Carrer al Centre Cívic i una Master-Class de Zumbadance per a totes les edats a les 19 hores. La nit prendrà un caire tradicional a les 22 hores amb l’Actuació de Foc a càrrec dels Diables de la Maurina, deixant pas a les 23 hores a una gran sessió musical de la mà de djcameroo i DCastro.
Dissabte, 6 de juny
A les 10 hores, obrirà la Matinal Motera Motomaurina. Més tard, a les 12 hores, el carrer Franc Comtat serà l’escenari de la 12a Botifarrada de Festa Major. Els més petits agafaran el relleu a les 18 hores amb el 12è Taller de Circ de Tub d’Assaig 7’70 i un espectacle infantil de globoflèxia. Per tancar la jornada en gran, a les 22.30 hores es farà el gran concert nocturn d’Emi Santos i Abel Cabello.
Diumenge, 7 de juny
La Festa Major Infantil encetarà el darrer dia a les 10 hores amb diversos tallers, seguits de l’actuació “El Concert perfecte” i els lluïments de cultura popular a les 13 hores. Com a colofó, el grup Comediants de la Maurina oferirà a les 17 hores la seva actuació especial de Festa Major amb l’obra “TOTAL PARA QUÉ”.