Aquest és el programa de la festa major del Barri Universitari-Cementiri Vell

El programa al Barri Universitari-Cementiri Vell serà de dos dies. La festa començarà aquest dissabte, 6 de juny, a les 10 hores, amb una sèrie de concursos esportius a la plaça de l’Exili.
A les 12, guerra d’aigua i mitja hora després, exposició i narració de la història sardanista d’Amunt i Avall del Social. A les 13.30 hores, vermut popular a càrrec de l’associació veïnal i a les 14, pícnic a la plaça de l’Exili, amb les aportacions de cadascú. A les 17 hores està prevista l’exhibició de dansa urbana i per a les 19 hores , el pregó del Dr. Misael Cirilo deixarà pas a la pernilada, amb invitació de cava i pastes. Preus: 6 euros els socis de l’associació veïnal, 12 euros els no socis. A les 22 hores, música per a ballar a càrrec del grup POP 60.
La cercavila amb xocolata obrirà la jornada de diumenge a les 10.30. A les 11, xocolata amb xurros, a la plaça de l’Exili, i mitja hora després, jocs didàctics a la plaça de Joan Miró. S’apropa el final: canó d’escuma a les 12, paellada de l’associació veïnal a les 14, ball a les 18.30 hores i l’habitual rom cremat per dir adeu a la festa de 2026, a les 19.30.