VÍDEO | Un espectacular incendi crema la fàbrica d'Honda a Santa Perpètua

Un virulent incendi està afectant de forma generalitzada la planta de la multinacional Montesa Honda, situada al polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). Davant la ràpida evolució i la intensitat del foc, els Bombers de la Generalitat han ordenat l'evacuació preventiva de totes les naus pròximes a la instal·lació afectada per evitar riscos majors.
L'avís del sinistre s'ha rebut a dos quarts de quatre de la tarda, quan les flames han començat a la coberta de l'edifici. En qüestió de minuts, el foc s'ha expandit ràpidament per tota la infraestructura de la firma d'automoció. Afortunadament, a l'inici de l'incendi tot el personal de l'empresa ha pogut sortir pel seu propi peu i, segons els serveis d'emergència, hores d'ara no es descriu cap persona ferida.
Un operatiu contundent des de l'exterior
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de 26 dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els treballs d'extinció s'estan duent a terme exclusivament des de l'exterior, ja que el gran volum de les flames i l'alta temperatura impedeixen als efectius accedir de manera segura a l'interior de la nau.
L'objectiu principal dels Bombers hores d'ara és confinar el foc i evitar que es propagui a les edificacions i empreses del voltant.
La columna de fum, visible des de Terrassa
L'incendi ha generat una columna de fum negre i espès de grans dimensions que s'ha enfilat ràpidament cap al cel. La imatge és imponent i s'està veient des de diversos punts de la comarca del Vallès Occidental. De fet, des de Terrassa la fumarada és perfectament visible a simple vista el que ha aixecat la preocupació de molts veïns de la cocapital vallesana a través de les xarxes socials.