ICATER reconeix Rafael Gázquez i la Fundació Educativa de Terrassa

La Sala Crespi va acollir el passat divendres 12 de desembre l’acte de lliurament dels Premis DDHH ICATER 2025, una cita ja consolidada en el calendari del Col·legi d’Advocats de Terrassa, que enguany va tenir un marcat caràcter emotiu. En aquesta edició, els guardons van reconèixer el compromís amb la defensa dels drets humans de l’advocat Rafael Gázquez, a títol pòstum, amb el Premi a l’Advocacia Compromesa, i de la Fundació Educativa Terrassa, distingida amb el Premi a la Solidaritat.
L’acte es va convertir en un sentit homenatge a la figura de Rafael Gázquez, company molt estimat, posant en valor la seva trajectòria professional i humana al servei de la justícia i dels drets fonamentals. La cerimònia va estar presidida per la degana de l’ICATER, Carmen Oriol, i pel president de la Comissió de Defensa dels Drets Humans, Jordi Estapé, que van destacar la importància de mantenir viu el compromís de l’advocacia amb la defensa dels drets humans.
Com és habitual, l’acte va incloure una conferència a càrrec d’un ponent de prestigi. En aquesta ocasió, el periodista Joan Carles Peris, cap de la Secció d’Internacional de TV3, va oferir una reflexió sobre l’actualitat internacional sota el títol “Europa: ni la guerra és inevitable, ni la pau, impossible”. Durant la seva intervenció, va analitzar les tensions geopolítiques actuals i els seus efectes sobre la salvaguarda dels drets humans, aportant una mirada crítica i pedagògica.
Durant la cerimònia també es va fer entrega del Diploma de Justícia Gratuïta 2025 a l’advocat Josep Boada, en reconeixement a la seva dedicació i compromís amb el Torn d’Ofici i l’Assistència al Detingut, una tasca essencial per garantir l’accés universal a la justícia.
Des de l’ICATER es va voler agrair la presència de totes les persones assistents i la implicació de qui va fer possible l’acte, reiterant la voluntat del Col·legi de continuar posant en valor la defensa dels drets humans i la feina, sovint poc visible però imprescindible, de les persones i institucions que els protegeixen dia rere dia.