Les colles triaran els polítics del Ball de Plaça

Els nous protocols de Festa Major, que s’han d’aprovar al ple de maig i actualitzen el document del 2009 després de tres anys de feina, atorguen el màxim protagonisme a les entitats de cultura popular en els actes de diumenge al matí. Les colles seran les encarregades de decidir quins polítics conviden al Ball de Plaça i assumiran en exclusiva la custòdia del penó durant el seguici de tornada a l’Ajuntament, agafant el relleu simbòlic dels representants polítics.
Aquestes són les principals novetats d’un document que busca reflectir la realitat d’una festa viva i que s'ha presentar aquest dimarts a la plaça de la Torre del Castell Palau. El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha destacat “la voluntat d’actualitzar uns protocols que recullen la columna vertebral de la festa i el ric patrimoni cultural que la fa única”.
L’objectiu és, segons ha relatat David Moreno, dels Gegants Bojos, “reforçar el seguici i donar un protagonisme clar a la cultura popular, conformant aquest seguici de tornada únicament amb el penó i els grups com a principals protagonistes”, i amb un recorregut més llarg pels carrers Major i Unió. El relleu permet que, mentre els polítics acompanyen el penó a l’anada a ofici, siguin les colles qui el custodiïn i el retornin a l’Ajuntament en acabar els balls.
La normativa també ratifica els canvis que es van fer l’any passat. Jaume Maeso, dels Minyons de Terrassa, ha recordat que “hem avançat tots els actes de diumenge a mitja hora perquè la diada castellera pugui començar abans”, uns ajustos que ja es van testar amb èxit l’any passat.
Descentralització de la Cercavila
Pel que fa a la Cercavila de dissabte, Jesús Moreno, dels Geganters de Terrassa, ha comentat que s’ha buscat una mirada des del públic per fer-la “més amena i divertida”, promovent que els grups realitzin actuacions de lluïment al llarg de tot el recorregut, com ara a la Rambla, per evitar que tot l’interès se centri exclusivament en l’arribada i les completes a la Plaça Vella.
Consolidació i nou Consell
L’actualització incorpora oficialment elements que ja havien arrelat en la tradició recent, com l’Encesa del Ciri de divendres per espantar la pluja, la Cercavila Infantil de dilluns o la figura de l’Àliga, tal com ha explicat Núri Escudé de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits.
Per garantir que el document no torni a quedar desactualitzat, Jordi Serra, de la Coordinadora de Cultura Popular, ha anunciat la creació d’un Consell dels Protocols que es reunirà com a mínim dues vegades l’any per “vetllar pel bon seguiment i evitar que hagin de passar dècades per fer una actualització”. La presentació ha posat en valor el consens assolit entre els grups de cultura popular, que ara demanen als grups polítics ratificar un text clau per protegir la identitat de la ciutat.
Els protocols fixen la descoberta del Capgròs de l’Any cap al final de l’acte d’inici de Festa Major, just abans del solemne Ball de l’Àliga i l’Estapera popular, un canvi que la pluja va ajornar el 2025.