Les interrupcions no aturen els Minyons que ja miren els castells de 9

Els Minyons de Terrassa han esgotat ja els simulacres abans de Festa Major. La darrera oportunitat de practicar a plaça ha tingut lloc aquest dissabte a la Festa Major de Sant Cugat, on els malves han hagut de fer mans i mànigues per sobreposar-se a una jornada marcada per la calor i per la pausa d'una hora i mitja ocasionada per la caiguda de la colla amfitriona, els Castellers de Sant Cugat. Aquesta aturada va estroncar les previsions dels Minyons, però van saber recuperar-se i signar una bona actuació.
Els terrassencs van fer l'entrada a plaça amb un pilar de 4 caminant i han efectuat un 3 de 9 amb folre, un 2 de 8 amb folre també i un 4 de 8, a més d'un impecable pilar de 6, al qual acompanyàven simultàniament dos pilars de 5 i dos més de 4.
El cap de colla, Bru Busom, ha lamentat que l'aturada els hagi "trencat la concentració" i ha afirmat que "el 3 de 9 ens ha costat bastant, més del que tocaria pel moment on estem, i amb el 2 de 8 també hem tingut un ensurt per desconcentració per la calor i els horaris". Sobre la renuncia del 4 de 9 amb folre que la colla tenia previst executar, Busom ha aclarit que hi havia "prou camises per fer-lo i la colla estava preparada", però en veure la caiguda dels anfitrions han decidit "baixar pretensions per una qüestió de 'feeling' i seguretat". Per altra banda, per posar una nota positiva, el cap de colla dels Minyons ha destacat: "El pilar de 6 ens dona una confiança molt alta per poder encarar el pilar de 7 la setmana que ve".
I per Festa Major de Terrassa? Els Minyons no s'amaguen. "Com el 4 de 9 ha quedat pendent, sortirem de 4 de 9 amb folre bastant segur. A la segona ronda la idea és portar el 2 de 9 amb folre i manilles. Tancarem amb el 3 de 9 a tercera i acabarem amb el pilar de 7 amb folre", ha detallat Busom. Si ho aconsegueixen, ha dit, hauran assolit la base que els ha de permetre "continuar forts al segon tram i arribar a les Santes amb un nivell alt".