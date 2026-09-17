Torrent d’en Pere Parres desplega el seu cartell més viu: la plaça de la Cooperativa acull la Festa Major del barri

La Festa Major del barri de Torrent d’en Pere Parres comença aquest divendres 18 de setembre amb una programació plena de música, cultura popular, jocs i germanor veïnal. La plaça de la Cooperativa serà el nucli principal d'un cap de setmana festiu pensat per fer barri i gaudir a l'aire lliure.
Divendres, 18 de setembre
El tret de sortida es donarà a les 19.30 hores a la plaça de la Cooperativa amb moments musicals per amenitzar el vespre i sessions de jocs de taula nocturns (Magic, Lorcana, One Piece, Riftbound) organitzats per "El carton peleón". A les 20 hores hi haurà una botifarrada popular, seguida a les 21 hores per l'actuació del duet Clariana, que posarà veu, piano i saxo a l'inici de la festa. La nit es tancarà amb el concurs de cultura general "Sabies què...?" a les 22.30 hores i un bingo musical a les onze de la nit, amb servei de bar i mojitos durant tota la vetllada.
Dissabte, 19 de setembre
La jornada començarà a les 12.30 hores amb un aperitiu a la plaça i un dinar de germanor a les 14 hores. A la tarda, l'activitat es repartirà amb cinema a la Cooperativa Els Amics a les 16 hores, la Magic Commander Party i la pedalada popular cap a Matadepera a les 17 hores. A les 18 hores s'inaugurarà el mural ceràmic creat pel veïnat amb la presència de Carolina Durán Moreno, seguit del ball dels Nans i Capgrossos de Terrassa a les 18.30 hores. La vesprada continuarà amb una nova botifarrada i el pregó a les 21 hores a càrrec de Jordi Moreno (cap de Bombers de Terrassa) i Toni Granados (coordinador de l'ADF). La música en directe de Paula Mallow i Rodrigo Pagavino a les 21.30 hores i el gran ball amb la Toni Torres Band a les 23 hores posaran el ritme a la nit.
Diumenge, 20 de setembre
L'últim dia arrencarà a les 10 hores amb una xocolatada veïnal gratuïta i jocs gegants, acompanyats de partides simultànies d'escacs a les 10.30 hores. A les 11 hores hi haurà taller de pinta-cares amb la comparsa The Crazy Family i jocs de taula familiars, mentre que a les 11.30 hores se celebrarà la primera edició del torneig d'escacs del barri. Després de l'aperitiu de les 12.30 hores i la paella veïnal de les 14 hores, la festa viurà el seu moment àlgid a les 16 hores amb el sorteig de dues grans rifes valorades en més de 900 euros cadascuna, donant per finalitzades les activitats i el servei de bar.