El nostre concurs gastronòmic “Captura el sabor del teu estiu!” va arribar diumenge a la seva fi, però encara quedaven algunes fotografies per compartir. Ara sí: ja és tot sobre la taula. Servim avui les últimes imatges enviades pels lectors del Diari. Ja no hi queda res, al rebost. Bon profit!
FOTOS | El menú ja està servit
Terrassa
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- Laura Massallé
- Redactora a Diari de Terrassa
Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 18:46
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