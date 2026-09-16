FOTOS | El menú ja està servit

Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 18:46

El nostre concurs gastronòmic “Captura el sabor del teu estiu!” va arribar diumenge a la seva fi, però encara quedaven algunes fotografies per compartir. Ara sí: ja és tot sobre la taula. Servim avui les últimes imatges enviades pels lectors del Diari. Ja no hi queda res, al rebost. Bon profit!

Juan Michavila
  • Mongetes blanques amb espinacs i oli a la Masia Freixa -
Júlia
  • Amanida de figues -
Xavier Bel
  • Pota de pop amb cansalada a baixa temperatura i base de parmentier -
Raúl Ropero
  • Toc refrescant -
Núria
  • Brindis de mojitos -
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