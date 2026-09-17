Terrassa, entre els municipis amb més trucades al 112 per les pluges

Els Bombers han atès 270 avisos fins a les 7 hores d’aquest dijous per l’episodi de pluges que ha afectat part de Catalunya. Durant la matinada, l’activitat ha anat a menys, amb 28 avisos rebuts des de la mitjanit.
Terrassa ha registrat 14 trucades al telèfon d’emergències 112 i és el desè municipi de Catalunya amb més trucades relacionades amb l’episodi. En total, el 112 ha rebut 1.107 trucades corresponents a 680 incidents. Per comarques, el Vallès Occidental ha concentrat 66 trucades, per darrere del Barcelonès (713), el Garraf (97) i el Baix Llobregat (71).
Pel que fa als avisos dels Bombers, 108 provenien de la regió Metropolitana Sud, 105 de la Metropolitana Nord, 36 de Girona, nou de la Centre i dos de Tarragona.
Un dels serveis més destacats s’ha produït a Sitges, on el desbordament del marge esquerre de la riera de Ribes ha inundat completament una part d’un càmping. Unes 270 persones es van autoevacuar durant la matinada. Moltes van tornar a casa i d’altres van ser reallotjades en un càmping proper.
Diversos bungalous i tendes de tipus glàmping han quedat totalment inhabitables, mentre que d’altres han patit afectacions lleus. També han resultat afectats deu vehicles i una motocicleta. No hi ha hagut ferits.
El Meteocat ha donat per finalitzats els avisos per temps violent i per acumulació de pluja en tres hores, però manté l’avís per intensitat de precipitació en mitja hora. Les tempestes tendeixen a situar-se sobre el mar.
Entre els registres de precipitació més destacats hi ha els 57,4 litres per metre quadrat acumulats en mitja hora a Sant Pere de Ribes i els 85,6 litres en tres hores a Canyelles, segons ha informat Protecció Civil.