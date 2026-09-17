Un pres ataca tres funcionaris a l'hospital penitenciari de Terrassa: no li donaven permís per fumar

Noves agressions al personal de vigilància de la Unitat d’Hospitalització Penitenciària de Terrassa. Un reclús que es trobava ingressat en aquest mòdul penitenciari ha agredit un total de tres funcionaris de presons en dos incidents viscuts aquest dimarts i dimecres, segons ha avançat el portal ElCaso.cat.
El primer atac va tenir lloc el passat dimarts, 15 de setembre, cap a les 18.15 hores. El pres va aprofitar el moment en què la infermera sortia de l'habitació per abalançar-se sobre el funcionari encarregat de la seva custòdia. L'agressor el va amenaçar de mort, li va propinar dos cops a la cara i el va agafar pel coll pel mètode del "mataleón" per intentar estrangular-lo. Els crits d'auxili de la víctima van alertar una altra companya, la qual va intervenir ràpidament per alliberar-lo. El treballador ferit va haver de ser traslladat al servei d'urgències per atendre les múltiples contusions que presentava.
Segona agressió en menys de 24 hores
L'endemà dimecres, al voltant de les 11 del matí, es va registrar un segon episodi violent al mateix centre quan el pres va exigir que el deixessin fumar. Davant la negativa dels treballadors, l'home va reaccionar novament amb crits i amenaces de mort abans de passar a l'atac físic.
Segons detalla la informació d'ElCaso.cat, el pres va donar un cop de puny a la cara, un altre a la nuca i diversos cops al pit a un dels agents. Quan un segon funcionari va acudir en el seu ajut, va rebre diverses puntades de peu a l'abdomen i a l'espatlla. Tot i la resistència de l'agressor —que va continuar donant cops, esgarrapant i escopint—, el personal el va poder reduir finalment. Tots dos efectius van rebre assistència mèdica per part de la mútua laboral a causa de les lesions.