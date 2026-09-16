Terrassa s’estrena com a laboratori urbà amb un projecte sobre el consum d'aigua intel·ligent

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa el primer projecte pilot del TRS.UrbanLab, un espai que converteix la ciutat en un banc de proves real per a empreses i centres tecnològics. El laboratori urbà s’estrena aquest setembre amb un sistema intel·ligent per gestionar de manera eficient el consum d’aigua en infraestructures municipals, amb l’objectiu de donar resposta a reptes econòmics i mediambientals abans que els productes s’industrialitzin a gran escala.
La primera empresa a testar la seva tecnologia als carrers de la ciutat és AquaWise. A partir del 21 de setembre, instal·larà cabalímetres per monitorar el consum hídric en temps real a sis equipaments: els Serveis d’Urbanisme, els Serveis Centrals, les escoles bressol Somriures i La Casona, i els camps de futbol Joan XXII i Sant Llorenç. Aquestes dades serviran per optimitzar la despesa dels edificis. Segons ha explicat aquest dimecres el regidor d’Innovació, Joan Salvador, a la comissió de Promoció Econòmica i Educació, el gran valor de la iniciativa és poder posar la ciutat a disposició d’aquests projectes per “testar, validar i experimentar abans de fer un desplegament més ampli” al mercat.
Noves propostes i avaluació a mida
El servei d’Innovació ja té també en fase avançada un segon projecte impulsat per l’empresa Waste Prevention. Fins ara, la comissió ha analitzat tres propostes: dues han rebut el vistiplau i una tercera s’ha descartat per condicionants legals, mentre l’Ajuntament continua rebent noves sol·licituds per sotmetre a examen. Per garantir el rigor en l’anàlisi, el consistori ha creat un sistema d’avaluació que suma experts municipals específics de cada temàtica al nucli fix d’Innovació. Els projectes seleccionats es formalitzen mitjançant la signatura d’un conveni. Així, els creadors poden comprovar el funcionament de les seves solucions en un entorn operatiu real i fer-hi ajustos abans de comercialitzar-les.
L’origen del TRS.UrbanLab es remunta al juliol del 2025. Després d’analitzar models similars d’altres municipis, fa un any es van dur a terme dos tallers i una campanya de difusió per donar a conèixer les bases de la iniciativa. Actualment, el laboratori recull propostes els 365 dies de l’any a través del web municipal i s’adreça tant a empreses privades com a centres tecnològics, hospitals i universitats. La voluntat del consistori és consolidar aquest servei per atraure talent i modernitzar la gestió pública de cara al 2027.