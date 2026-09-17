Una persona ferida per una ganivetada a la cara en una baralla a Ca n'Anglada

Un home ha resultat ferit aquesta passada matinada de dijous, 17 de setembre, després de rebre una ganivetada durant una baralla registrada al barri de Ca n'Anglada de Terrassa. Els fets han tingut lloc al voltant de les 00.45 hores, quan s'ha iniciat una discussió a l'interior d'un establiment comercial situat al carrer de Jacint Elías.
Segons les primeres informacions, la disputa entre els dos homes s'ha traslladat posteriorment a la via pública. Ja a la vorera, un dels implicats ha utilitzat un objecte afilat per agredir l'altre, provocant-li un tall profund a la galta. Després de l'atac, l'autor de la incisió ha fugit ràpidament del lloc.
Atenció mèdica i investigació oberta
Fins al punt dels fets s'hi han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre la víctima, que presentava un sagnat abundant a causa de la ferida facial. Després de rebre una primera assistència allà mateix, el ferit ha estat traslladat a un centre mèdic. Tot i la gravetat de la lesió, el seu estat no fa témer per la seva vida.
Paral·lelament, patrulles dels Mossos d'Esquadra han acudit a la zona per recollir testimonis i esclarir l'origen de la disputa. El cos de la policia catalana manté la cerca per localitzar el presumpte agressor i resta a l'espera de rebre la denúncia formal per part de l'afectat.