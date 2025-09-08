Les piscines municipals de Terrassa tanquen la temporada amb més de 130.000 banyistes

La temporada de bany a les piscines municipals de Terrassa s’ha tancat aquest estiu amb un increment de visitants. Entre el 21 de juny i el 31 d’agost, els quatre equipaments han registrat un total de 130.392 usuaris, superant lleugerament les xifres de l’any passat (129.837). Les altes temperatures que s'han registrat els darrers mesos han contribuït a aquest augment d’afluència, argumenten des de l'Ajuntament.
La piscina de Vallparadís ha tornat a liderar el rànquing, amb 82.380 banyistes al llarg dels tres mesos (28.796 al juny, 27.944 al juliol i 25.640 a l’agost). La segueixen la piscina de les Arenes, amb 17.873 persones (7.256 al juny, 5.669 al juliol i 4.948 a l’agost); la piscina de la Maurina, amb 15.761 (6.019 al juny, 5.856 al juliol i 4.793 a l’agost); i la piscina de Sant Llorenç, amb 14.378 (5.931 al juny, 4.793 al juliol i 3.654 a l’agost).
El regidor d’Esports, Alberto Muñoz, ha valorat positivament el balanç d’aquest estiu i ha destacat “«destacar el bon funcionament dels quatre equipaments al llarg de tot l’estiu, sense que s’hagi produït cap contratemps. Ha estat un estiu especialment xafogós, amb força onades de calor, i malgrat que les piscines no són refugis climàtics, sí han contribuït a què la ciutadania de Terrassa pogués suportar millor les altes temperatures. L’increment de banyistes ens fa entendre, a més, que les piscines són un servei profitós i ben valorat pels terrassencs i les terrassenques".
Abans de l’inici de la temporada, l’Ajuntament va executar diverses actuacions de manteniment i millora als equipaments, que segons el regidor han contribuït a garantir unes instal·lacions en les millors condicions.
Com ja s’havia fet en els darrers anys, aquesta temporada s’han mantingut els dos torns de bany —matí i tarda— per facilitar l’entrada del màxim nombre de persones i assegurar la rotació de banyistes.