Les síndromes de sensibilitat central inauguren la 24a edició dels “Dijous de Mútua”

MútuaTerrassa donarà el tret de sortida, el pròxim dijous 26 de març, a una nova edició del cicle divulgatiu “Dijous de Mútua”, que enguany arriba a la seva 24a edició. La sessió inaugural se centrarà en les síndromes de sensibilitat central (SSC), amb especial atenció a la fibromiàlgia, la fatiga crònica i la sensibilitat química.
La conversa anirà a càrrec de la doctora Teresa Mur, metgessa de família i coordinadora de la Unitat d’Expertesa en SSC de MútuaTerrassa, que abordarà les particularitats d’aquestes patologies, així com les darreres actualitzacions en el seu abordatge. Durant la sessió es tractaran qüestions com les causes, la incidència i els aspectes bàsics de l’atenció a les persones afectades, amb èmfasi en la importància d’un enfocament multidisciplinari.
El cicle, que acumula gairebé un quart de segle de trajectòria i una notable acollida a la ciutat, manté el format de conversa entre un professional sanitari i un periodista. Les sessions es continuaran celebrant a les 19 hores del darrer dijous de cada mes i es podran seguir en format de videopodcast a través dels canals d’Instagram i YouTube de l’entitat, un format incorporat en l’edició anterior amb bona resposta del públic.
Com a novetat, enguany s’hi incorpora una nova secció titulada “La Consulta”, que permetrà donar resposta prèvia als dubtes plantejats pels seguidors a través de l’Instagram de MútuaTerrassa, reforçant així la interacció amb l’audiència.
El programa d’aquest any inclou un total de set converses que tindran lloc entre els mesos de març i novembre —amb l’excepció de juliol i agost—. Els temes s’han definit a partir de l’interès ciutadà i l’experiència dels professionals sanitaris, i abordaran qüestions com l’atenció centrada en la persona amb diversitat funcional, la humanització de l’assistència sanitària, l’apnea del son, l’estigma de les malalties mentals, les voluntats anticipades i el peu diabètic.