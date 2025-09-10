Terrassa

Les últimes imatges de les vacances

Publicat el 10 de setembre de 2025 a les 13:30
Actualitzat el 10 de setembre de 2025 a les 13:39

Aquest dijous, Diada Nacional de Catalunya, acaba el concurs fotogràfic de l'estiu de Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti. Us oferim les darreres imatges a concurs. Hi trobem lectors exhibint terrassenquisme a Tòquio o a París, així com fotografies de platja a Malgrat, Platja d'Aro i Castelló. També un viatge curtet al port de Barcelona.

Dalia Hidalgo
  • Celebrant la Festa Major amb la bandera de Terrassa a Tòquio -
María Dolores Díaz
  • Descansant a la platja de Castelló -
Jenny Pérez
  • Una família nombrosa a Malgrat de Mar -
Jorge Zamora
  • Esperant per embarcar a les -
Josep Surrallés
  • Sortida de sol al camí de ronda entre Platja d'Aro i S'Agaró -
Jean François Poaty
  • Llegint el Diari a EuroDisney -

