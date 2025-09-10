Aquest dijous, Diada Nacional de Catalunya, acaba el concurs fotogràfic de l'estiu de Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti. Us oferim les darreres imatges a concurs. Hi trobem lectors exhibint terrassenquisme a Tòquio o a París, així com fotografies de platja a Malgrat, Platja d'Aro i Castelló. També un viatge curtet al port de Barcelona.
Les últimes imatges de les vacances
ARA A PORTADA
- Jordi Guillem
- Redactor a Diari de Terrassa
Publicat el 10 de setembre de 2025 a les 13:30
Actualitzat el 10 de setembre de 2025 a les 13:39
- Celebrant la Festa Major amb la bandera de Terrassa a Tòquio -
- Dalia Hidalgo
- Descansant a la platja de Castelló -
- María Dolores Díaz
- Una família nombrosa a Malgrat de Mar -
- Jenny Pérez
- Esperant per embarcar a les -
- Jorge Zamora
- Sortida de sol al camí de ronda entre Platja d'Aro i S'Agaró -
- Josep Surrallés
- Llegint el Diari a EuroDisney -
- Jean François Poaty
Notícies recomenades
- Terrassa Endesa executarà les connexions de serveis pendents al camí de Can Gonteres
- Terrassa Un centenar d'activitats educatives amb la sostenibilitat per bandera
- Terrassa Terrasses sense fum: l’hostaleria expressa el seu rebuig
- Terrassa Trencant el silenci i els secrets del suïcidi
- Terrassa Les biblioteques de Terrassa donen el tret de sortida a 54 tallers i clubs de lectura
- Terrassa Els Castellers de Terrassa celebren el 125è aniversari de l'Avi Emili