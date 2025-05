L'Eseiaat i Vueling, juntes per investigar combustibles sostenibles a l'aviació

Vueling i l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) han començat a assajar el combustible sostenible d'aviació (SAF) per investigar els seus efectes en els motors de les aeronaus, realitzant proves pioneres en turborreactors de laboratori. "Vueling ha buscat com aliada l'escola de referència de Catalunya en l'àmbit aeroespacial amb l'objectiu de generar coneixement independent i rigorós sobre els efectes de llarg termini del SAF en turborreactors", ha explicat Jordi Voltas, director de l'Eseiaat, durant la presentació del projecte.

EL SAF, un combustible més sostenible que el fuel tradicional, té la capacitat de reduir en més d'un 80% les emissions de CO2 al llarg del seu cicle de vida, consolidant-se com una eina essencial per a la transició cap a la descarbonització del sector de l'aviació. La seva gran avantatge és que ja es pot utilitzar als avions actuals sense necessitat de cap modificació.

Ara, fruit d'aquest acord, Vueling i el grup de recerca de la UPC Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aeroespace Engineering Group (TUAREG) han iniciat els assajos amb diferents tipus de SAF en els turborreactors de laboratori. Les primeres proves s'han realitzat amb combustible JET A-1 (el més utilitzat actualment en l'aviació comercial), SAF sintètic (produït a partir de CO2 capturat de l'aire i hidrogen verd i que permet reduir fins el 100 % de les emissions), cedits per Repsol, i SAF orgànic (produït a partir de residus orgànics com els purins ramaders i el guaiule, una planta que creix en zones desèrtiques).

El treball científic de l'Eseiaat de la UPC ajudarà a avançar en els diferents tipus de SAF i a identificar les diferents tecnologies de producció per tal d'aconseguir aquelles que aportin més eficiència tenint en compte la disponibilitat de les diferents matèries primerés en el territori.

Manel Soria, investigador del grup TUAREG i responsable del projecte, no ha dubtat a l'hora de confessar que "el problema amb la quantitat de CO2 a l'atmosfera és real, ens preocupa i ho hem de resoldre perquè, per desgràcia, la indústria de l'aviaicó és un dels grans actors d'aquesta contaminació". Per aquest motiu, l'Eseiaat treballa des de fa 10 anys amb una assignatura destinada a l'aviació amb energia renovable, i la innovació i compromís de l'escola és un dels grans motius pels quals Vueling ha pogut apostar per aquest centre pels assajos.

Tal com ha mostrat Soria, "estem treballant per mesurar les diferències en el funcionament del quan s'utilitza combustible convencional en comparació amb els motor combustibles SAF. També analitzem l'empenta, els cabals d'aire, així com les temperatures de treball. Finalment, estudiem els efectes del combustible SAF en el motor dels avions".

Franc Sanmartí, director de sostenibilitat de Vueling, ha fet èmfasi dient que "el combustible d'aviació sostenible és fonamental per avançar en la descarbonització del transport aeri i ja s'està subministrant a l'aviació comercial actualment. Tot i això, és necessari incrementar la seva producció i investigació per a satisfer la demanda de la industria actual. Acords com aquest son clau per accelerar en el desenvolupament de diferents tipologies de SAF".

Segons un estudi elaborat per PwC per Vueling, el desenvolupament de la industria del SAF a Catalunya generaria 10.640 milions d'euros al PIB i es traduirien en la creació de 41.619 nous llocs de treball.

Compromís per a la utilització d'un 10% de SAF el 2030

IAG, grup al que pertany Vueling, s'ha convertit en el primer grup d'aerolínies d'Europa en comprometre's a subministrar un 10 % de SAF l'any 2030, pràcticament el doble del que exigeix la Unió Europea (6 %).

Vueling, com a part del grup IAG, comparteix la visió d'avançar cap a la descarbonització del sector aeri i, per això, la companyia desenvolupa diverses línies de treball com la utilització de SAF o l'eficiència de la flota i les operacions en el marc del programa Flightpath Net Zero, mitjançant el qual s'ha establert l'objectiu d'avançar cap a les zero emissions netes de CO2 l'any 2050. Aquest objectiu s'assolirà, com bé ha apuntat Franc Sanmartí, a través de tres eixos: "Eficiència d'avions, eficiència d'operacions i, precisament, el combustible sostenible de l'aviació, la mesura estrella". D'aquí, la importància dels assajos a l'Eseiaat.

Més que un simple pacte

L'acord entre Vueling i la UPC no es limita a aquest projecte. Ambdues institucions han acordat obrir una línia de treball conjunta a mig termini que s'activa en el porter marc del Fòrum d'empreses de la ciutat, on l'aerolínia hi participarà com a empresa. "Aquest espai servirà per explorar nous àmbits de col·laboració i recerca, formació i transferència de coneixement, posant les bases d'una relació estructural entre el sector públic i privat de l'àmbit aeroespacial. Amb aquest acord, la universitat pública i l'empresa privada sumen esforços per afrontar un dels grans reptes del sector de l'aviació: la transició energètica basada en l'evidència i el coneixement del mediambient", ha afegit Jordi Voltas.

"L'acte d'avui és un clar exemple de la potencialitat i el talent de l'Eseiaat, l'escola més gran de la UPC, i de la seva enorme importància per a Terrassa, el nostre territori i pel conjunt de Catalunya", valorava el tinent d'alcalde i regidor d'Universitat, Joan Salvador. La col·laboració suposa un pas important per enfortir l'ecosistema d'innovació de la ciutat, i el regidor ha volgut confessar que és un pacte pel qual Terrassa hi treballa des de fa temps.