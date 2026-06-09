L'Eseiaat rep un simulador punter per aprendre com frenar apagades: "La xarxa elèctrica és un ésser viu que es mou"

Una màquina capdavantera per deixar enrere la teoria abstracta. L'estudiantat d'Enginyeria Elèctrica i del màster universitari en Enginyeria Industrial de l'Eseiaat de la UPC ja pot experimentar amb la complexitat real de la xarxa elèctrica gràcies a la cessió, per part de les empreses Typhoon HIL i ABB, d'un simulador tecnològic punter valorat en més de 100.000 euros. L'acte de presentació de l'equipament ha tingut lloc aquest dimarts al Laboratori d'Enginyeria Elèctrica del campus de Terrassa.
Aquest equipament permet als futurs enginyers fer pràctiques amb quatre relés reals –els models REX615 i REX640 d'ABB, que funcionen com a interruptors de seguretat–, aprendre a configurar-los i veure com protegeixen la xarxa davant d'avaries. A més, els alumnes podran enfrontar-se a reptes d'avui dia, com ara gestionar una xarxa carregada d'energia solar o resoldre una apagada, operant estacions a través d'un bessó digital, que és una rèplica virtual exacta d'una instal·lació real.
Un pont entre l'acadèmia i la indústria
Representants de les dues companyies i de la universitat han tancat un acord que busca apropar les aules a la realitat del sector elèctric. Simisa Simic, portaveu de Typhoon HIL, ha destacat que "la innovació arriba quan l'acadèmia i la indústria treballen de la mà".
Per la seva banda, Xavier Gómez, representant d'ABB i graduat a l'escola fa 20 anys, ha remarcat l'interès de potenciar el talent jove per millorar la societat. La direcció de l'Eseiaat rep aquesta maquinària com una necessitat estratègica. Segons el seu director, Jordi Voltas: "La universitat no es pot quedar tancada a les aules, estem obligats a establir lligams amb el món productiu i empresarial".
Simulació en temps real per evitar apagades
El professor associat de l'Eseiaat i director d'operacions d'ABB Espanya, Sergio Rubio, ha explicat que l'equipament cedit actua com un simulador digital en temps real que modela matemàticament qualsevol tipus de xarxa elèctrica, incloent-hi generadors, línies de transmissió, transformadors, inversors solars i càrregues d'energia, resolent les equacions necessàries en qüestió de microsegons. Rubio ha detallat que el Typhoon HIL 604 simula una connexió a una xarxa real i fa d'intèrpret amb els relés connectats, que són idèntics als que es fan servir a les subestacions comercials de les grans empreses energètiques.
D'aquesta manera, si en el programari els estudiants provoquen un curtcircuit en una línia que funciona amb normalitat, l'equip calcula instantàniament la pujada de corrent i la caiguda de tensió, enviant un senyal de sobrecorrent al relé, que detecta l'avaria en mil·lisegons i es dispara per obrir l'interruptor simulat i salvar el sistema.
Tal com ha il·lustrat el professor, "la xarxa elèctrica és un ésser viu que respira, que es mou", i poder visualitzar i controlar aquests fluxos permetrà als estudiants aprendre a garantir la qualitat del subministrament en situacions exactes a les que es trobaran al mercat laboral d'aquí a un o dos anys.