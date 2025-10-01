L’EUIT renova la seva imatge de marca per reflectir evolució i futur

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) ha presentat la seva nova imatge corporativa, un canvi estratègic que simbolitza el seu creixement i el compromís amb una identitat més moderna, propera i alineada amb els seus valors. El nou disseny inclou logotip, paleta de colors, tipografia i estil visual actualitzats, i ja s’està implantant progressivament en canals digitals, retolació del campus i actes institucionals.
Segons la directora del centre, Montserrat Comellas, “aquest canvi d’imatge no és només estètica, és una declaració d’intencions. Volem projectar el que ja som per dins: una organització dinàmica, orientada al futur i centrada en les persones”.
El nou posicionament permet a l’EUIT superar el marc original que limitava el seu nom als graus d’Infermeria i Teràpia Ocupacional. A partir d’ara, la marca s’utilitzarà com a denominació registrada en dos àmbits diferenciats: EUIT Centre Universitari, per als graus universitaris, i EUIT Formació, per als cicles formatius de grau superior que continua impartint el Centre de Formació Professional Sant Llàtzer.
Paral·lelament, l’escola treballa en la creació de noves línies de formació en l’àmbit de la salut i social, que inclouran graus, cicles i formació postgraduada.
El canvi, que no comporta cap modificació docent, acadèmica ni administrativa per a l’alumnat actual i antic, s’emmarca en l’adaptació de l’EUIT a un entorn en constant transformació i en la voluntat de consolidar-se com a centre de referència.