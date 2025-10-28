L’EUIT rep el llegat d’Ana Forns, pionera de la Teràpia Ocupacional a Catalunya

L’EUIT va acollir aquest dilluns un emotiu acte de reconeixement a la figura d’Ana Forns, una de les grans pioneres de la Teràpia Ocupacional a Catalunya i a l’Estat espanyol. Durant l’esdeveniment es va presentar el llegat documental i simbòlic que Forns ha cedit al centre, consolidant l’EUIT com a referent històric i formatiu de la disciplina.
Terrassenca de naixement i infermera de formació, Ana Forns va iniciar el seu recorregut professional en la teràpia ocupacional durant els anys cinquanta, en plena epidèmia de poliomielitis. El 1959 va obtenir una beca per estudiar a Liverpool, on es va especialitzar en aquesta àrea. Dos anys més tard, el 1961, va tornar amb el títol i una missió clara: impulsar la teràpia ocupacional a l’Estat.
Forns va fundar el primer departament de Teràpia Ocupacional a Terrassa i va ser una figura clau en la creació i desenvolupament d’aquesta disciplina en centres de referència com l’Hospital de la Vall d’Hebron i l’Institut Guttmann. La seva trajectòria també va contribuir de manera decisiva a la projecció internacional de la professió.
Durant l’acte, diversos ponents van destacar la seva tasca com a professora de l’EUIT, on va formar generacions de terapeutes amb rigor, passió i una gran vocació docent. Els discursos van recordar la seva influència en la formació de professionals i el seu paper en la construcció d’una xarxa de coneixement que ha enriquit la disciplina a Catalunya.
La cessió del seu llegat —format per materials formatius, documents històrics i testimonis professionals— representa, segons l’escola, “un gest de generositat i compromís amb el futur de la teràpia ocupacional”. L’EUIT acull aquest patrimoni amb orgull, amb la voluntat de preservar la memòria viva de les pioneres que van obrir camins i van fer possible el reconeixement actual d’aquesta professió.