L'Hospital Sant Llàtzer impulsa el projecte de geriatria comunitària

L’Hospital Sant Llàtzer del Consorci Sanitari de Terrassa ha desenvolupat el projecte de Geriatria Comunitària, una iniciativa pionera que redefineix l’atenció a les persones amb trastorns cognitius i a les seves famílies.

Vinculat al Hub d'Innovació Social i Sanitària (HiSS) aquest projecte aposta per facilitar el manteniment de la vida al domicili amb el major benestar possible i, en cas de precisar un ingrés institucional, oferir un model assistencial que situï les necessitats de l'usuari i del seu entorn cuidador al centre de les intervencions.

Aquest nou model s'ha dissenyat a partir de les necessitats detectades a través de grups focals amb usuaris, familiars i professionals. S'ha creat un grup motor format per un equip multidisciplinar de professionals que ha estat l'encarregat d'idear i contribuir a implementar accions de millora que donin resposta a les mancances detectades. Aquestes accions s'han traduït en modificacions en els tríptics informatius, acompanyament en l'ingrés i ampliació de les valoracions i intervencions dels professionals, entre d’altres. Aquests canvis s'han complementat amb accions formatives i adquisició de nou material per al centre.

Entre les accions desenvolupades destaquen la creació d’un equip d’atenció a la comunitat, que acompanya a persones que pateixen un dèficit cognitiu i viuen al seu domicili i també en l’acompanyament en el retorn al domicili, en el cas de les persones que són donades d'alta després d'un ingrés. Així es fomenta l'autonomia de la persona en la realització de les tasques diàries, s’ofereix a la persona cuidadora estratègies que contribueixin a facilitar la convivència i a alentir la progressió dels efectes de la malaltia, i també s’ofereix assessorament sobre adaptacions de la llar i l'ús de productes de suport que millorin la seguretat de l'usuari.

En moltes ocasions el deteriorament cognitiu de les persones és progressiu i suposa una major dependència. Aquest procés repercuteix en una sobrecàrrega per als cuidadors principals que, des del projecte, es vol contribuir a minimitzar amb la incorporació d'una psicòloga especialitzada en acompanyament emocional, amb la realització periòdica de grups psicoeducatius i també de grups d'ajuda terapèutica. Un cuidador amb informació sobre el procés de malaltia i amb eines per a l'autocura suposa una major qualitat de vida per al cuidador i per a la persona amb deteriorament cognitiu.

Aquestes intervencions estan dirigides tant a cuidadors de persones que es troben ingressades al centre com a persones que viuen al seu domicili i que són seguits des de l'Equip d'Atenció Integral Ambulatòria (EAIA) o assisteixen als Hospitals de Dia d'Estimulació Cognitiva.

Amb iniciatives com aquesta, l’Hospital Sant Llàtzer reafirma el seu compromís amb una atenció sanitària humanitzada, innovadora i arrelada a la comunitat.