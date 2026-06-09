Liciten el nou col·lector per resoldre l’esvoranc al carrer Ample

L’Ajuntament de Terrassa ha tret a licitació les obres pel nou col·lector de clavegueram del carrer Ample. Aquesta intervenció, amb un pressupost de 558.460,96 euros amb l’IVA inclòs, busca solucionar definitivament els problemes estructurals que van provocar dos importants enfonsaments a la via. El primer incident es va registrar el 17 de juliol de 2024 a la cruïlla amb el carrer del Doctor Ferran, i el segon va succeir el 25 de març de 2025, vora el número 238. Inicialment es van instal·lar planxes metàl·liques com a mesura provisional, però la repetició d’aquestes incidències va obligar a restringir el trànsit rodat i desviar la línia 6 d’autobús entre els carrers del Doctor Ferran i Girona per garantir la seguretat dels usuaris.
L’estat deficient de la infraestructura obligarà a substituir completament 335 metres lineals de col·lector entre els carrers de Pompeu Fabra i del Consell de Cent, la qual cosa suposarà actuar sobre una superfície de 3.711 metres quadrats. El nou col·lector serà de polietilè d’alta densitat i s’instal·laran pous de registre cada 50 metres. A més, es renovaran unes 94 escomeses de les finques veïnes i se substituiran els embornals per uns de nous amb clapetes antiretorn, per tal d’evitar l’emissió de males olors. Com a novetat tecnològica, s’aprofitarà l’obra per substituir l’espira comptadora de vehicles soterrada per una càmera intel·ligent de visió artificial que es col·locarà al semàfor del carrer del Consell de Cent.
Coordinació amb Taigua
L’obra suposarà una actuació conjunta. La reposició del clavegueram l’assumirà el consistori amb un import de 429.923,59 euros. Paral·lelament, els treballs permetran retirar la vella canonada d’aigua de fibrociment, que es troba molt a prop de la zona d’excavació. Aquesta feina anirà a càrrec de l’empresa municipal Taigua, amb una inversió de 128.537,37 euros, i consistirà a instal·lar una nova conducció de fosa dúctil que es desplaçarà cap a la vorera sud per evitar futures interferències.
Les tasques tindran una durada de cinc mesos amb la previsió d'estar acabades el gener de 2027 i exigiran l’ús d’àrids reciclats, i formació ambiental per al cap d'obra.