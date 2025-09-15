Liciten la nova planta de biometanització de Can Barba amb una inversió prevista de 120 milions

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha iniciat el procés de licitació per a la construcció i explotació de la nova planta de biometanització de Can Barba, a Terrassa. El projecte, considerat clau per al futur del territori, suposa una inversió de gairebé 120 milions d’euros, finançada en gran part amb fons europeus Next Generation.
L’objectiu és transformar residus orgànics en recursos com energia renovable en forma de biogas i metà i fertilitzants d’alta qualitat per a l'agricultura. La seva posada en marxa suposarà una reducció significativa de les emissions i una menor dependència dels combustibles fòssils, d'acord amb els objectius europeus de transició energètica.
Licitació en concessió d’obres i amb finançament europeu
La licitació es farà mitjançant una concessió d’obres que integra tant la construcció com la futura explotació de la planta. Dels 47 milions d’euros destinats a les obres, n'hi ha 28,1 milions que provenen del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, i 16,5 milions del Fons de gestió de residus municipals.
Segons el president del Consorci, Rafa Güeto, “amb aquesta actuació, es vol garantir un model adaptat als nous objectius ambientals i energètics, contribuint a l’economia circular i a la lluita contra el canvi climàtic”.
Més capacitat i més sostenibilitat
La nova planta podrà arribar a tractar fins a 60.000 tones anuals de residus orgànics, per davant de les 25.000 actuals, i estarà preparada per absorbir l’increment previst de recollida de residu orgànic (FORM) tant municipal com comercial.
Les obres contemplen la incorporació de dues línies independents de pretractament, un segon digestor anaeròbic i sistemes avançats per a la higienització i deshidratació del digest, convertint-lo en fertilitzant no classificat com a residu. A més, permetran disposar d'una àmplia nau, per la descàrrega i càrrega de productes, amb suficient maniobrabilitat per la maniobra de camions.
Biometà per a 8.200 llars i reducció d’emissions
Un dels grans avenços tecnològics serà la producció de biometà de qualitat, apte per injectar a la xarxa de gas natural. Aquesta energia renovable podria cobrir el consum de gas de 8.200 llars de la comarca, contribuint de manera directa als objectius europeus de descarbonització i estalvi de CO₂.
La planta també comptarà amb un sistema de tractament d’aigües residuals amb ultrafiltració i osmosi Inversa, així com una nova sala de control per al monitoratge de tot el procés.
Educació ambiental i termini de presentació
La nova instal·lació millorarà també l’espai dedicat a la sensibilització ambiental, amb una nova aula i una passarel·la per a visites, pensades per potenciar l’educació en sostenibilitat.
Les empreses interessades poden consultar tota la documentació al Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació Pública del Consorci. El termini per presentar ofertes finalitza el 24 d’octubre de 2025.