El judici pels encausats del 26F a Terrassa s’ajorna fins al 2027

El judici contra els quatre joves encausats per la protesta del 26 de febrer de 2021 a Terrassa, arran de l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél, s'ha tornat a ajornar. Estava previst per a aquest dimarts al matí al Jutjat Penal número 2 de Terrassa, però finalment s'ha suspès perquè no s'havien citat els testimonis proposats per la defensa.
L'error en la notiificació ha obligat a fixar una nova data per a la vista: el 9 de març del 2027, d'aquí a un any i mig. Segons fonts de la defensa, es tracta d'un mal funcionament del jutjat, que allarga encara més un procés iniciat fa més de quatre anys.
Els acusats —tres veïns de Terrassa i un de Rubí— estan investigats per desordres públics i danys durant les mobilitzacions posteriors a l'empresonament de Hasél. La Fiscalia demana per a cadascun d'ells tres anys de presó, multes econòmiques i una responsabilitat civil conjunta d'11.500 euros pels desperfectes ocasionats a la via pública i als contenidors municipals.
Durant el matí, unes 150 persones s'han concentrat davant del jutjat de Terrassa per donar suport als quatre joves i reclamar-ne l'absolució. Diverses entitats, com Alerta Solidària, han denunciat que aquest nou ajornament “allarga el patiment de les persones encausades i els seus familiars”.
Els fets pels quals se'ls acusa es remunten a la protesta del 26F, que va acabar amb diverses càrregues policials i set detencions —quatre majors i tres menors d’edat—. En el cas dels menors, es va arxivar la causa el maig del 2021 en considerar que no hi havia indicis de delicte.
Per la seva part, l'Ajuntament de Terrassa figura en la causa com a part afectada pels desperfectes materials i reclama prop de 9.000 euros pels danys al paviment i a contenidors. En el darrer ple municipal, el consistori va aprovar una moció de solidaritat als encausats i de "preocupació" per la situació de Hasél, amb els vots favorables de Tot per Terrassa, Junts i ERC.