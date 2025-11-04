Els treballadors de TGO, en vaga, es manifesten a Terrassa: "Som humans, no robots"

Els treballadors de Transports Generals d'Olesa (TGO), empresa del grup Direxis amb seu a Terrassa, Olesa i Castellbisbal, mantenen una vaga indefinida després d'haver iniciat aturades parcials el passat dijous 30 d'octubre. La mobilització, que s'ha reactivat aquest dimarts 4 de novembre, inclou aturades tots els dimarts i dijous d'aquest mes, de 12 a 16 hores i de 20 a 22 hores.
Aquest dimarts al matí, una representació de la plantilla s'ha manifestat a l'estació d'autobusos de Terrassa, on han mostrat una pancarta amb el missatge: "Som humans, no robots. Prou abús", per denunciar les condicions leborals que, segons asseguren, s'arrosseguen des de fa temps dins l'empresa.
En el comunicat del comitè de vaga de TGO, els treballadors expliquen que des de l'any 2022 han estat demanant "unes condicions dignes de treball i l'aplicació de la legalitat i el conveni del sector de forma correcta". El text denuncia que "l'empresa modifica constantment el calendari laboral, sense tenir en compte les hores de descans ni desconnexió de la feina", i que "no fa distribució equitativa de la càrrega de treball, obligant uns treballadors a fer jornades que superen la legalitat i altres enviant-los a casa perquè deguin hores". A més, indiquen que "l'empresa deixa sense efecte les pauses i el descans obligatori del personal".
El comitè també posa l’accent en la manca de seguretat. En el cas dels conductors, denuncien que "no es prenen mesures per evitar les agressions verbals i físiques a les quals estan exposats i que sovint pateixen per culpa d’alguns usuaris". Pel que fa als tallers, asseguren que "l’empresa no té interès a garantir el manteniment adient dels vehicles". Segons el comitè, "s’eviten reparacions necessàries" i, per aquesta raó, "els treballadors i els usuaris resten en un risc constant".
Els treballadors asseguren que "després de tres anys intentant obrir un diàleg amb l'empresa i rebent constants negatives, diem prou!".
TGO compta amb uns 90 empleats que fan operar una trentena de línies per la comarca i Barcelona. El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha fixat uns serveis mínims del 25% durant les franges horàries de vaga.
El comitè d'empresa ha explicat que, tot i que algunes línies han patit canvis importants, els horaris continuen sent molt ajustats i impossibles de complir. Davant la falta d'avenços en la negociació, els treballadors preveuen ampliar les aturades o intensificar les mobilitzacions de cara al mes de desembre.