L’oposició reclama més inversió en manteniment, habitatge i mobilitat

Els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Terrassa coincideixen a qualificar el pressupost municipal del 2026, presentat dilluns pel govern de TxT i Junts, com a continuista i insuficient davant els reptes que afronta la ciutat. Tant PSC, ERC com PP reclamen més inversió en manteniment, habitatge i mobilitat, i qüestionen l’augment del 2,5% d’impostos, taxes i preus públics prevista per a l’any vinent.
Des del PSC, la portaveu Eva Candela considera que el pressupost “no afronta amb prou determinació els reptes immediats de Terrassa” i insta el govern a prioritzar el manteniment dels barris. “El manteniment no és només una qüestió d’asfalt o voreres, sinó una política social essencial que incideix directament en la seguretat, l’accessibilitat i la convivència”, afirma Candela.
Els socialistes apunten la manca d’habitatge assequible com una de les principals causes d’aquesta inseguretat, i reclamen una estratègia integral de mobilitat per a fer front a la dificultat d’aparcament i les deficiències del transport públic. Amb tot, Candela adverteix que el seu grup “no donarà suport a uns comptes que no facin una aposta clara per millorar la qualitat de vida als barris”.
El regidor d’ERC Pep Forn admet coincidències amb el govern en l’aposta pel manteniment i l’espai verd, però lamenta que “s’hagin reduït partides en àmbits com el canvi climàtic o la projecció de la ciutat”. Forn considera que l’Ajuntament “va tard” en la negociació dels comptes: “No ens van enviar les dades fins una hora abans de l’audiència pública i encara no ens han convocat per negociar. Potser és que no compten amb nosaltres”. Els republicans critiquen que “s’hagin d’apujar impostos per pagar sous i no per transformar la ciutat. Si l’any passat s’hagués fet l’increment de manera planificada, ara no caldria fer-ho per necessitat”, afegeix Forn.
ERC també defensa reforçar les subvencions a les entitats socials i culturals, “que són les que ajuden a cohesionar i a permetre que a la ciutat segueixi havent-hi identitat”. Sobre la problemàtica de l’habitatge, Forn proposa impulsar la reforma del POUM per reconvertir locals buits en habitatges. “Terrassa necessita més promocions d’habitatge assequible i iniciatives com les cooperatives d’habitatge; és un tema que hem d’abordar amb valentia”, conclou el regidor.
Per la seva banda, el PP considera que el govern “torna a carregar la pressió fiscal sobre les butxaques dels ciutadans”. La portaveu popular, Marta Giménez, retreu a Tot per Terrassa i Junts “una nova pujada d’impostos i taxes” i assegura que “si els serveis que es donessin fossin d’acord amb el que es recapta, hauríem de callar, però Terrassa continua sent una ciutat on la inseguretat creix i la brutícia forma part de l’urbanisme”.
El PP defensa que cal distribuir millor els diners que ja es recapten i reclama reduir “grans partides de festes, estudis o programes” per destinar-les al manteniment i la seguretat. Tot i això, Giménez celebra que s’hagi eliminat la partida d’“Usos del Temps”, una gran reivindicació del seu grup, i valora positivament l’increment d’agents de la Policia Municipal: “Aquí sí que som els primers que hi estem d’acord; el que passa és que arriben tard, i no n’hi ha prou”.