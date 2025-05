L'ús dels vapejadors en adolescents, a "Dijous de Mútua"

El proper dijous, 29 de maig, se celebrarà una nova conversa emmarcada en el cicle de converses “Dijous de Mútua”. Sota el títol “El perill de l’ús de vapejadors en adolescents”, la conversa abordarà els riscos associats a aquesta pràctica i anirà a càrrec d’Anna Pizà, pediatra de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i membre del grup de toxicologia de la Societat Espanyola d’Urgències de Pediatria. Es tracta de la tercera conversa emmarcada en la 23ª edició d’aquesta iniciativa divulgativa sobre salut que tan bona acollida té a la ciutat i que compta amb més de dues dècades de trajectòria.

Novetats en el format, l’escenari i l’horari de retransmissió

Igual que en les darreres edicions, el nou cicle s’esdevindrà el darrer dijous de cada mes, mantindrà la modalitat de conversa entre un professional de l’entitat i un periodista i incorporarà un format més innovador: el vídeo podcast. A diferència de les passades edicions, recordem que s’esdevindran en directe a les 19 hores (una hora més tard que habitualment) i també es podran visualitzar per Instagram i YouTube de MútuaTerrassa.

En termes de contingut, la conversa abordarà què s’entén per vapejar, com es metabolitzen les substàncies inhalades i quins son els principals riscos per a la salut -tant a curt com a llarg termini- que es deriven d’aquesta pràctica cada vegada més estesa entre els adolescents. En el transcurs de la conversa l’experta també es referirà als principals efectes nocius associats a la nicotina -en termes cardíacs i cancerígens- així com les malalties respiratòries que se’n poden derivar.

L’exposició a altres substàncies tòxiques i les possibles intoxicacions en infants més petits pel mecanisme directe del consum de nicotina líquida son altres dels aspectes que s’exposaran. Finalment, el paper de les famílies i els docents davant d’aquest context advers així com les estratègies de prevenció que caldria adoptar son la resta de qüestions que es posaran sobre la taula.

Tal i com ja vam avançar, el calendari d’enguany contempla un total de set converses. La primera es va iniciar el passat mes de març i la darrera s’esdevindrà al novembre (exceptuant juliol i agost). Els continguts s'han treballat en base als temes que més interès poden generar entre el públic així com a les aportacions que els professionals de l’entitat han recollit dels seus pacients. En aquest sentit, les properes converses abordaran les temàtiques següents: el tractament del bruxisme, la preservació de les facultats en la gent gran, el procés degeneratiu cognitiu i l’abordatge del trastorn mental sever.