Adequaran un solar al carrer de La Rioja de Torre-sana per crear un nou espai d’horta urbana

L’Ajuntament preveu adequar el solar municipal situat al carrer de La Rioja, entre els números 75 i 91, per implantar-hi un nou projecte d’horta urbana. El projecte s’emmarca dins del Programa d’Horts Urbans Conreant Terrassa, en vigor des del 2013, que té com a objectiu impulsar una xarxa d’espais verds productius socialment i agronòmicament sostenibles. Segons el consistori, la necessitat de generar nous espais d’horta urbana ve motivada per la recuperació recent de diferents trams de torrents del municipi que estaven ocupats per horta no ordenada, així com pel fet que els projectes existents no tenen capacitat per encabir la demanda actual. Així i tot, el projecte també respon a la necessitat de generar nous espais regulats per a persones i col·lectius que volen participar en aquests projectes d’agricultura urbana.
L’àmbit d’actuació correspon a dos solars qualificats com a sòl urbà d’equipament esportiu, amb una superfície total de 3.398,34 metres quadrats. Els terrenys són propietat de l’Ajuntament i es troben delimitats pels carrers d’Astúries, de Compostel·la i la pista esportiva de Vilardell.
Els treballs previstos són bàsics però estructurals, orientats a fer el solar apte per al conreu. Aquests inclouen la neteja i desbrossada de tota la superfície, l’enderroc parcial del tancament existent a l’extrem sud-oest de la parcel·la i el moviment de terres per obtenir una superfície plana distribuïda en dues terrasses, amb un camí interior d’accés. També es preveu el tancament perimetral de l’espai amb reixa metàl·lica d’acer de dos metres d’alçada i la instal·lació d’una gran porta de quatre metres que permeti el pas de camions i maquinària.
El projecte contempla, així mateix, el fresatge i subsolament del terreny per facilitar el treball agrícola, la retirada de residus, el condicionament del sòl amb compost i la instal·lació d’una escomesa d’aigua amb la corresponent connexió i clau de pas.
El termini màxim d’execució de les obres és de dos mesos, amb un període de garantia d’un any un cop finalitzats els treballs. El control de qualitat anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària (fins a l’1,5% del pressupost) i el seguiment tècnic directe de l’actuació correspondrà als serveis tècnics municipals, incloent-hi estudi bàsic de seguretat i salut, adequat a la dimensió de l’obra. El pressupost total d’execució, IVA inclòs, ascendeix a 27.511,76 euros.