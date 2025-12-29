Tres entitats socials de Terrassa reben 30 ordinadors a través del programa "ReUtilitza’m" de CaixaBank

La Fundació Educativa Can Palet–Ca n’Anglada, Prodis i l’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU) han rebut 30 ordinadors gràcies al programa d’economia circular "ReUtilitza’m" de CaixaBank, una iniciativa que dona una segona vida a material informàtic en bon estat i el destina a entitats que treballen amb col·lectius en situació de vulnerabilitat.
La donació forma part d’una acció més àmplia impulsada per CaixaBank a la demarcació de Barcelona, que ha permès repartir 100 equips informàtics entre deu entitats socials. El projecte ha comptat amb la coordinació de l’equip d’Acció Social de CaixaBank a Barcelona, encarregat de la selecció de les associacions beneficiàries i de la logística del lliurament.
Segons ha destacat la responsable d’Acció Social de CaixaBank a la Direcció Territorial de Barcelona, Inés Jiménez, el programa ReUtilitza’m “reforça el compromís amb la sostenibilitat i la inclusió social” i contribueix a reduir la bretxa digital, alhora que permet optimitzar recursos i generar un impacte positiu a la societat.
El programa ReUtilitza’m canalitza les donacions a través d’una plataforma web que posa en contacte empreses donants i entitats socials, facilitant la reutilització de materials excedents. En l’últim any, CaixaBank ha donat més de 1.000 equips informàtics arreu del territori, donant suport a la digitalització d’entitats socials d’àmbit local.