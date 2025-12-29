Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 30 de desembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de desembre de 2025 a les 19:08

Aquestes són les cerimònies de comiat del dimarts 30 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Antonio Jiménez Muñoz, 68 anys

Data de la defunció: 28 de desembre
Cerimònia: 30 de desembre, a les 12 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Ana María García Barrio, 80 anys

Data de la defunció: 29 de desembre

Cerimònia: 30 de desembre, a les 15 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Filomena Requena Reyes, 90 anys

Data de la defunció: 29 de desembre

 

Cerimònia: 30 de desembre, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades