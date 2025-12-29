Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 30 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies de comiat del dimarts 30 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJuan Antonio Jiménez Muñoz, 68 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de desembre\r\nCerimònia: 30 de desembre, a les 12 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAna María García Barrio, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de desembre\r\n\r\nCerimònia: 30 de desembre, a les 15 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nFilomena Requena Reyes, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de desembre\r\n\r\n \r\n\r\nCerimònia: 30 de desembre, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n