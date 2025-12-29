Els Mossos desarticulen dos grups criminals vinculats a Terrassa especialitzats en encastaments i robatoris a camions

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat dos grups criminals que actuaven a l’àrea metropolitana de Barcelona i que tenien vinculacions amb Terrassa, en el marc d’una operació policial que s’ha saldat amb deu persones detingudes, diverses entrades i escorcolls -un d’ells a la ciutat- i la recuperació de material sostret valorat en més de 500.000 euros.
La investigació ha permès constatar que es tractava de dues bandes estretament relacionades, que compartien infraestructura i vehicles. Un dels grups estava especialitzat en robatoris amb força mitjançant la tècnica de l’encastament, mentre que l’altre es dedicava als assalts a camions de mercaderies, en una modalitat coneguda col·loquialment com a teloners.
En conjunt, a un dels grups se li atribueixen 41 delictes d’encastament, comesos principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona, mentre que el segon estaria implicat en 38 robatoris a camions. Per cometre els fets, els delinqüents feien servir vehicles d’alta gamma i furgonetes prèviament robats, alguns dels quals han pogut ser recuperats durant l’operatiu policial.
L’operació es va iniciar amb una entrada i escorcoll en una finca agrícola de Cabrera de Mar, que els grups utilitzaven com a magatzem per ocultar la mercaderia sostreta dels camions de transport. Posteriorment, els Mossos van dur a terme tres escorcolls més en domicilis de Barcelona, Montcada i Reixac i Terrassa, que van culminar amb les deu detencions.
Durant la investigació, els agents han pogut recuperar sis vehicles sostrets i una gran quantitat de material procedent, com a mínim, de catorze robatoris a camions. Entre els objectes intervinguts hi ha articles de cosmètica, peces de roba i dispositius electrònics, amb un valor total que supera el mig milió d’euros.
La investigació ha estat desenvolupada per agents de la Unitat d’Investigació i de l’Àrea Bàsica Policial de Sarrià-Sant Gervasi. Els detinguts estan acusats de delictes de robatori amb força, robatori de vehicles i mercaderies i pertinença a grup criminal, i la majoria ja han passat a disposició judicial.